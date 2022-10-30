السودان.. وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل الشهيرة هديل المشرف
توفيت اليوم الأحد، الإعلامية السودانية، خبيرة التجميل المعروفة هديل المشرف بالعاصمة المصرية القاهرة.
وعمت حالة من الحزن في الأوساط السودانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة "المشرف" إثر عملية أجريت لها في القاهرة.
ودوَّن فنانون وإعلاميون منشورات نعت هديل المشرف معددين إسهاماتها في الوسط الإعلامي.
وقالت الفنانة السودانية المعروفة مفاز بشرى "في ذمة الله خبيرة التجميل والإعلامية الزميلة هديل المشرف.. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يعوض شبابك الجنة".
وكتبت الصفحة الرسمية لفضائية النيل الأزرق "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبيرة التجميل والإعلامية هديل المشرف في ذمة الله".
وقالت الشاعرة والإعلامية داليا الياس "إنا لله وإنا إليه راجعون، الموت حق والحياة بكل متاعها الزائل باطل.. ربنا يتولاك ويرحمك ويكرم نزلك ويربط على قلب أهلك ومحبيك ويجبر كسر بنيتك ياهديل المشرف".
وخلال الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مرض هديل المشرف، داعين لها بأن يمن الله عليها بنعمة الصحة والعافية إذ تعد المشرف من أشهر أخصائيي التجميل في السودان خلال السنوات الماضية.
واشتهرت الراحلة التي تدير مركزًا للتجميل يحمل اسمها بالعاصمة الخرطوم من خلال العديد من الوصفات والأعمال التي تقوم بها في مجال زينة العرائس والنساء، وذاع صيتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لإتقان عملها بمجال التجميل وتصفيف الشعر وعلاج تساقطه والأمراض المرتبطة بالشعر وغيرها العديد مما يخص المرأة.
وسطع نجم المشرف بشكل كبير عبر فضائية النيل الأزرق مطلع العام 2010 عبر برنامج مع "هديل أحلى" الذي يختص في عالم الجمال قبل أن تنتقل إلى فضائية "قوون".