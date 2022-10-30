السودان.. وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل الشهيرة هديل المشرف

توفيت اليوم الأحد، الإعلامية السودانية، خبيرة التجميل المعروفة هديل المشرف بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعمت حالة من الحزن في الأوساط السودانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة "المشرف" إثر عملية أجريت لها في القاهرة.

ودوَّن فنانون وإعلاميون منشورات نعت هديل المشرف معددين إسهاماتها في الوسط الإعلامي.

وقالت الفنانة السودانية المعروفة مفاز بشرى "في ذمة الله خبيرة التجميل والإعلامية الزميلة هديل المشرف.. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يعوض شبابك الجنة".

وكتبت الصفحة الرسمية لفضائية النيل الأزرق "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبيرة التجميل والإعلامية هديل المشرف في ذمة الله".

وقالت الشاعرة والإعلامية داليا الياس "إنا لله وإنا إليه راجعون، الموت حق والحياة بكل متاعها الزائل باطل.. ربنا يتولاك ويرحمك ويكرم نزلك ويربط على قلب أهلك ومحبيك ويجبر كسر بنيتك ياهديل المشرف".