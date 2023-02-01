تغريم صاحب ببغاء 91 ألف دولار بعد تسبب طائره بكسور لطبيب تجميل
حُكم على رجل تايواني بالسجن لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية قيمتها 91 ألف دولار أمريكي، بعد أن تسبب حيوانه الأليف بإصابة طبيب تجميل بكسور خطيرة.
ووفقا لوكالة الأنباء التايوانية، قال صاحب الحيوان الأليف إنه اصطحب ببغاءه بنزهة بالقرب من المكان الذي يمارس فيه الطبيب "لين" رياضة الركض، فهبط الطائر بجناحيه فوق ظهر الطبيب؛ ما أثار ذعر الأخير وأدى إلى سقوطه أرضا، فأصيب بخلع في مفصل وركه وكسر في حوضه.
وقالت شبكة "بي بي سي" إن الطبيب رفع دعوى قضائية ضد صاحب الببغاء واتهمه بالإهمال، كما قدم دعوى مدنية لتعويضه عن خسائره المالية إثر توقفه عن العمل.
وقال محامي الطبيب: "الدكتور لين جراح تجميل، وتتطلب منه وظيفته الوقوف لفترات طويلة لإجراء الجراحات وبالتالي كلفته إصابته تلك بخسائر مالية كبيرة".
وأضاف: "أصبح يإمكان الدكتور لين المشي الآن، إلا أنه يشعر بتنميل في أطرافه السفلية حين يقف لفترات طويلة".
من جانبها، قالت المحكمة إن اهمال صاحب الببغاء الذي يبلغ طوله نحو 60 سم قد تسبب في سقوط الطبيب، وكان يجدر بالمتهم أن يتخذ إجراءات وقائية قبل أخذ طائره في نزهة خارج المنزل.
وأشارت وكالة الأنباء التايوانية إلى إن المحكمة أصدرت قرارها بسجن صاحب الببغاء بتهمة التسبب في إصابات غير مقصودة، إلا أن المتهم ينتوي استئناف الحكم بحجة أن البباغاوات ليست حيوانات عدوانية، وأن قيمة التعويض "مرتفعة جدا".