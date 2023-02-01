تغريم صاحب ببغاء 91 ألف دولار بعد تسبب طائره بكسور لطبيب تجميل

حُكم على رجل تايواني بالسجن لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية قيمتها 91 ألف دولار أمريكي، بعد أن تسبب حيوانه الأليف بإصابة طبيب تجميل بكسور خطيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء التايوانية، قال صاحب الحيوان الأليف إنه اصطحب ببغاءه بنزهة بالقرب من المكان الذي يمارس فيه الطبيب "لين" رياضة الركض، فهبط الطائر بجناحيه فوق ظهر الطبيب؛ ما أثار ذعر الأخير وأدى إلى سقوطه أرضا، فأصيب بخلع في مفصل وركه وكسر في حوضه.

وقالت شبكة "بي بي سي" إن الطبيب رفع دعوى قضائية ضد صاحب الببغاء واتهمه بالإهمال، كما قدم دعوى مدنية لتعويضه عن خسائره المالية إثر توقفه عن العمل.