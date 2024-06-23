ابنة توم كروز تتخرج من المدرسة.. ووالدها بحفل تايلور سويفت (صور)

وقالت الصحيفة إن غياب كروز عن حفل تخرج ابنته هو سبب آخر يجعل سوري تتخلى عن كنيته، والاستعانة بكنية والدتها.

وعلى الرغم من غياب والدها، كانت سوري محاطة بعدد من أصدقائها وزملائها في الدراسة، الذين شوهدوا وهم يعانقونها بعد الحفل.

وتخرجت سوري من مدرسة لاغوارديا الثانوية المتخصصة في تدريس الفنون البصرية والفنون المسرحية، والآن تقدمت للدراسة في مجموعة من الجامعات؛ بهدف دراسة اختصاص له علاقة بالموضة.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن توم كروز لم يلعب دورا محوريا في حياة ابنته سوري قط، إذ كانت مصممة دائمًا على شق طريقها بنفسها.