توم كروز
توم كروزAFP

ابنة توم كروز تتخرج من المدرسة.. ووالدها بحفل تايلور سويفت (صور)

بدت سوري، ابنة النجم العالمي توم كروز من زوجته السابقة الممثلة كيتي هولمز، بملامح سعيدة للغاية، بعد حصولها على شهادتها من مدرسة "لاغوارديا" الثانوية، يوم الجمعة الماضي.

وبحسب "ديلي ميل"، حضرت سوري حفل تخرجها من المدرسة الثانوية مع والدتها، في ظل غياب والدها، الذي فضل التواجد في حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في لندن.

سوري مع الدتها كيتي هولمز
سوري مع الدتها كيتي هولمز BACKGRID

وقالت الصحيفة إن غياب كروز عن حفل تخرج ابنته هو سبب آخر يجعل سوري تتخلى عن كنيته، والاستعانة بكنية والدتها.

وعلى الرغم من غياب والدها، كانت سوري محاطة بعدد من أصدقائها وزملائها في الدراسة، الذين شوهدوا وهم يعانقونها بعد الحفل.

وتخرجت سوري من مدرسة لاغوارديا الثانوية المتخصصة في تدريس الفنون البصرية والفنون المسرحية، والآن تقدمت للدراسة في مجموعة من الجامعات؛ بهدف دراسة اختصاص له علاقة بالموضة.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن توم كروز لم يلعب دورا محوريا في حياة ابنته سوري قط، إذ كانت مصممة دائمًا على شق طريقها بنفسها.

وصول توم كروز لحفل تايلور سويف في لندن
وصول توم كروز لحفل تايلور سويف في لندن ET

يذكر أن توم كروز تزوج من كيتي هلومز عام 2006، وأنجبت له ابنته سوري، إلا أن هولمز تقدمت بالطلاق منه عام 2016؛ بسبب مخاوفها من انتماء توم إلى السيانتولوجيا؛ وهي مجموعة معتقدات وممارسات دينية تتخذ من العلم أساسا لتعاليمها.

توم كروز

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