ابنة توم كروز تتخرج من المدرسة.. ووالدها بحفل تايلور سويفت (صور)
بدت سوري، ابنة النجم العالمي توم كروز من زوجته السابقة الممثلة كيتي هولمز، بملامح سعيدة للغاية، بعد حصولها على شهادتها من مدرسة "لاغوارديا" الثانوية، يوم الجمعة الماضي.
وبحسب "ديلي ميل"، حضرت سوري حفل تخرجها من المدرسة الثانوية مع والدتها، في ظل غياب والدها، الذي فضل التواجد في حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في لندن.
وقالت الصحيفة إن غياب كروز عن حفل تخرج ابنته هو سبب آخر يجعل سوري تتخلى عن كنيته، والاستعانة بكنية والدتها.
وعلى الرغم من غياب والدها، كانت سوري محاطة بعدد من أصدقائها وزملائها في الدراسة، الذين شوهدوا وهم يعانقونها بعد الحفل.
وتخرجت سوري من مدرسة لاغوارديا الثانوية المتخصصة في تدريس الفنون البصرية والفنون المسرحية، والآن تقدمت للدراسة في مجموعة من الجامعات؛ بهدف دراسة اختصاص له علاقة بالموضة.
وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن توم كروز لم يلعب دورا محوريا في حياة ابنته سوري قط، إذ كانت مصممة دائمًا على شق طريقها بنفسها.
يذكر أن توم كروز تزوج من كيتي هلومز عام 2006، وأنجبت له ابنته سوري، إلا أن هولمز تقدمت بالطلاق منه عام 2016؛ بسبب مخاوفها من انتماء توم إلى السيانتولوجيا؛ وهي مجموعة معتقدات وممارسات دينية تتخذ من العلم أساسا لتعاليمها.