دفاع قاتلة الأطفال الستة يستند إلى المرض النفسي

لجأ دفاع المتهمة بقتل الأطفال الستة ووالدهم إلى حيلة المرض النفسي لينقذ موكلته، ويلقي بالتهمة على أم الأطفال الستة، متهمها باستخدامها المادة السامة في قتل الحيوانات، للتشكيك في روايتها.

وقدّم محامي هاجر أحمد عبد الحميد مذكرة دفاع إلى المحكمة، طالب فيها بالاستماع خلال الجلسة المقبلة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، إلى شهادة الطبيب النفسي المعالج بهدف توضيح معاناة موكلته مع الاضطرابات النفسية. كما طالب باستدعاء أحد أساتذة المبيدات الحشرية والسموم لمناقشته بشأن طبيعة المادة السامة المضبوطة ضمن أحراز القضية، وآثارها المحتملة على صحة الإنسان ومدى خطورتها.

كما طالب دفاع قاتلة الأطفال ووالدهم، بضم حرز الزجاجة التي تحتوي المبيد الحشري المعثور عليه خلف منزل المجني عليها، والاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكرة عن مادة "كلوروفينابير" ومدى تأثيرها على الإنسان والحيوان والزروع.

وطرح المحامي تساؤلات مطالبًا بضرورة رد خبراء السموم عنها، وذلك أنه في حالة تناول جرعة صغيرة منها، هل تؤدي إلى الوفاة وفترة حدوث الوفاة؟، كذلك الأعراض التي تحدث على متعاطيها، وكمية الجرعة الكافية لإحداث الوفاة، وهل لو تركت بقايا منها داخل الزجاجة وتركت على سطح منزل لمدة 3 أشهر، متعرضة للتقلبات الجوية من حرارة وهواء ستتأثر؟

وأشار إلى أنه في حالة إضافة قطرات الماء على تلك المادة السامة بعد الفترة سالفة الذكر (3 أشهر )، سوف تؤدي إلى الوفاة أم أنها ستفقد مفعولها، موضحًا إلى المادة كانت متروكة في المنزل لمدة 3 أشهر قبل الواقعة.

وقال المحامي إن والدة الأطفال الستة سبق لها استخدام المبيدات في قتل حيوانات، كما عُثر على عبوة مبيد أخرى خلف منزلها، في محاولة للتشكيك في رواية الاتهام.

وتواجه المتهمة هاجر عبد الحميد تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة، لقتل زوجها وأبنائه الستة من زوجته الأولى، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025، بدائرة مركز دير مواس.

كما تواجه المتهمة أيضًا تهمة الشروع في قتل "أم هاشم أحمد عبد الفتاح"، زوجة زوجها الأولى، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بدسّ مادة سامة في الخبز المقدم لها ولأطفالها.





