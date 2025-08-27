معمر ياباني يدخل موسوعة "غينيس" في تسلق جبل فوجي

حطم كوكيتشي أكوزاوا، المتسلق الياباني البالغ من العمر 102 عام، الرقم القياسي لأكبر شخص يسجل تسلق جبل فوجي، أعلى قمة في اليابان. رغم ذلك، وصف أكوزاوا الإنجاز بأنه "ليس شيئًا مميزًا".

امتدت رحلة أكوزاوا على مدار ثلاثة أيام، قضى خلالها ليلتين في أكواخ الجبل، وسط تحديات الارتفاع الشاهق التي كادت تجبره على الاستسلام.

ويعد أكوزاوا، المولود عام 1923، من هواة تسلق الجبال أسبوعيًّا كجزء من تدريبه البدني المستمر.

ويُعرف أكوزاوا بشغفه برياضة المشي لمسافات طويلة، إلى جانب نشاطه التطوعي كمزارع متقاعد يعمل في مركز لرعاية المسنين ويُدرّس الرسم.

وتأتي هذه المغامرة بعد تعرّضه لإصابة بالقوباء المنطقية ونقله إلى المستشفى بسبب قصور في القلب؛ ما أثار قلق عائلته.

وأشارت ابنته يوكيكو، 75 عامًا، إلى أن تعافيه كان سريعًا وغير متوقع للأطباء، مؤكدة أنه استعاد لياقته بممارسة المشي يوميًّا وتسلق جبل أسبوعيًّا قبل تحدي فوجي.

وقد ساعده في الرحلة رفاقه، بما فيهم حفيدته الممرضة، للوصول إلى القمة، وعن إمكانية تكرار التجربة، أجاب أكوزاوا بصراحة: "لا".