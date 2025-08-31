ربح مليون دولار في "اليانصيب" بعد شراء بطاقتين بالخطأ

فاز رجل من مقاطعة برينس جورج في ماريلاند بمليون دولار في يانصيب "باور بول" بعد أن اشترى بطاقتين للسحب نفسه بالخطأ.

وقال الرجل لموظفي اليانصيب إنه لم يكن متأكدا من شرائه تذكرة سابقا، فاشترى تذكرة إضافية مع خيار "Double Play"، ليتبين لاحقا أنه فاز بمبلغ 500 ألف دولار على كل تذكرة، ليصبح المجموع مليون دولار.

وأعرب الفائز عن سعادته الكبيرة بهذه المفاجأة وتفاؤله بأن الحظ سيواصل منحه المزيد من المكافآت.

وفي واحدة من أعظم فضائح اليانصيب على مستوى العالم كان كُشف النقاب مؤخرا عن خدعة ضخمة نفذها المصرفي اللندني السابق برنارد مارانتيللي بمساعدة صديقه زليكو رانوجايك الملقب بـ"الجوكر".

ووفقاً لصحيفة ميرور استغل الثنائي ثغرات قانونية وبدآ بطباعة 25 مليون تذكرة يانصيب تغطي كل الأرقام الممكنة خلال ثلاثة أيام فقط، مستغلين بيع التذاكر عبر الإنترنت من دون رقابة كافية.

الصدمة الكبرى جاءت من داون نتلز وهي امرأة في الرابعة والسبعين قضت أكثر من 20 عاماً تراقب نزاهة اليانصيب عبر موقعها "لوتو ريبورت" إذ لاحظت زيادة غير طبيعية في مبيعات التذاكر وتوجهت بنفسها إلى عنوان التذكرة الفائزة لتكتشف أن المكتب كان مجرد مكان خالٍ بلا موظفين أو أي علامة.