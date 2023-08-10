عملة بريطانية جديدة من فئة 50 بنسًا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

أعلنت دار سك العملة الملكية في بريطانيا، عزمها طرح عملة جديدة من فئة 50 بنسًا، اعتبارًا من يوم الخميس، تحمل صورة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت".

وذكرت الصحيفة، أنه "سيتم توزيع 5 ملايين قطعة نقدية من هذه الفئة، على مكاتب البريد وفروع البنوك، وستدخل التداول اعتبارًا من اليوم".

وأوردت أن "هذه لحظة خاصة للأمة، حيث ستتاح الفرصة لأفراد الجمهور للعثور على توثيق جديد للتاريخ بين أيديهم".

وتوقعت الصحيفة، أن "تكون هذه العملات، مطلوبة للغاية بين جامعي العملات المعدنية وأفراد الجمهور الحريصين على امتلاك قطعة من التاريخ البريطاني".

ولفتت إلى أن دار سك العملة الملكية والعملات المعدنية، بدأت سك العملات لكل ملك بريطاني منذ "ألفريد العظيم".

المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية