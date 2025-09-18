إيقاف عرض المسلسل الكويتي "كان إنسان" وإحالة طاقمه للتحقيق

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية رسميًا وقف عرض المسلسل الدرامي القصير "كان إنسان"، وإحالة طاقمه الفني والشركة المنتجة إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بإضافة مشاهد تمثيلية لم تكن مدرجة ضمن النصوص المجازة رقابيًا.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أوضحت الوزارة أن النص الأصلي للعمل حصل على الموافقة الرقابية المسبقة، غير أن الشركة المنتجة أجرت تعديلات بصرية دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ما يُعد تجاوزًا صريحًا للأنظمة المعمول بها في الكويت، وخرقًا للضوابط الأخلاقية والإعلامية.

وشملت الإجراءات أيضًا وقف عرض المسلسل على جميع الشاشات والمنصات المحلية، إضافة إلى إغلاق مكتب الشركة المنتجة داخل البلاد، إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثار القرار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أبدى عدد كبير من المتابعين تأييدهم للخطوة من خلال تداول مقاطع وصفوها بأنها "خادشة للحياء"، تتضمن أحضانًا عاطفية ومشاهد تتناول قضايا المخدرات، فضلًا عن ملابس اعتبرها البعض دخيلة على النمط التقليدي للدراما الكويتية.

يُذكر أن المسلسل بدأ عرضه أواخر أغسطس الماضي، وينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة، إذ يتناول قصة شاب مسالم تنقلب حياته بعد حادث مأساوي، لينطلق في رحلة انتقام مليئة بالإثارة والتوتر ضمن صراعات طبقية واجتماعية.

ويُشار إلى أن مسلسل "كان إنسان" من بطولة علي كاكولي، وجاسم النبهان، ونور الدليمي، وطيف، ومجموعة من الفنانين، وهو من تأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي.