أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إقبالًا "غير مسبوق" على شراء حليب الحمير.

وفي المقاطع المتداولة يظهر مواطنون عراقيون، وهم يتهافتون لشراء حليب الحمير في قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي العراق، باعتباره علاجا فعالا لجرثومة المعدة.

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وقال عادل البصري بائع حليب الحمير في البصرة لـ"إرم نيوز": أقوم ببيع حليب الحمير للمواطنين المرضى الذين يعانون جرثومة المعدة، وقد ساعد الحليب بالفعل على شفاء العديد من المرضى".

وفي الفيديوهات المتداولة، أكد المواطنون أنهم شهدوا تحسنًا كبيرًا بفعل حليب الحمير، على الرغم من أن الأطباء لم يكشفوا إن كانت المعلومات الصحية المتداولة صحيحة.

يذكر أن عدوى بكتيريا المَلوية البَوابية تصيب المعدة، وهي أحد الأسباب الشائعة للقُرح الهضمية لدى أكثر من نصف البشر في العالم.

ولا يدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون بعدوى بكتيريا الملوية البوابية؛ لأنهم لا يعانون أعراضها مطلقًا، إلا أنها في حالات متقدمة قد تسبب وجعًا حارقًا في المعدة، يتفاقم عندما تكون المعدة فارغة، والغثيان، وفقدان الشهية، والتجشؤ المتكرر، والانتفاخ، وفقدان الوزن غير المقصود.

ويشير بعض الأطباء إلى أن اللبن الرائب يمكن أن يخفف أعراض عدوى الملوية البوابية لدى البالغين، ويساعد على التخلص من العدوى بشكل أسرع لدى الأطفال، لما يحتويه من بكتيريا نافعة.