في أحدث تدويناته.. أميتاب باتشان يكشف عن تحديات الشيخوخة

شارك الممثل الهندي الأسطوري أميتاب باتشان، البالغ من العمر 82 عامًا، تأملاته حول الشيخوخة وحياة اليوميات في أحدث تدويناته على مدونته الشخصية. وأوضح كيف أن المهام البسيطة التي كانت سهلة في السابق أصبحت الآن تتطلب اهتمامًا ويقظة أكبر.

وأشار باتشان إلى أن الروتين اليومي لم يعد تلقائيًا، مشيرًا إلى نصائح أطبائه بالجلوس أثناء ارتداء السراويل لتجنّب فقدان التوازن، والحاجة إلى قضبان دعم في المنزل لتسهيل الحركة بأمان. وقال: "حتى الانحناء لالتقاط قطعة من الورق أصبح يتطلب جهدًا متعمدًا".

وأضاف أن روتينه اليومي أصبح مزيجًا من الأدوية والتمارين البسيطة مثل اليوغا والمشي لتقوية التوازن، مشيرًا إلى أن الجسم يبدأ تدريجيًا في فقدان توازنه مع التقدّم في العمر.

وكتب: "يبدو أن بعض الروتينات السابقة التي كانت سهلة قبل سنوات، لم تعد كذلك الآن. يوم واحد من الغياب عن ممارسة التمارين يمكن أن يغيّر الكثير".

وعن كيفية تقبّل الشيخوخة، أكد الممثل الهندي: "الشجاعة تكمن في المضي قُدمًا رغم بطء الأداء وعدم اليقين. علينا جميعًا مواجهة هذه المرحلة في الوقت المناسب، فالحياة تبدأ بالميلان نحو الأسفل منذ ولادتنا".

وفي جانب العمل، يواصل أميتاب باتشان تقديم الموسم الأخير من برنامج Kaun Banega Crorepati، كما ظهر آخر مرة في فيلم كالكي 2989 م إلى جانب برابهاس وديبيكا بادوكوني.