باستخدام لغة الجسد.. 4 إشارات تجعلك محبوبًا أكثر
لغة الجسد "علم" بحد ذاته، ويُجمِع الخبراء النفسيون على أهمية تفسير تلك اللغة كونها جزءًا أساسيًّا وجوهريًّا في تقبل الآخرين لنا، ولأفكارنا ومعتقداتنا.
وبهذا الخصوص، قال الخبراء إن هناك 4 إشارات جسدية، من شأنها أن تجعلك محبوبًا أكثر:
إمالة الرأس
في لغة الجسد عندما تشعر بالأمان، تميل رأسك بشكل طبيعي، ويقول الخبراء إننا غالبًا ما نميل رؤوسنا عندما نتواجد مع الأطفال، وهذا السلوك هو علامة على الاحترام والثقة في اللاوعي.
ويشرح الخبراء أن هذه الحركة تعطي رسالة لمن نحبهم، كتعبيرعن الثقة والراحة.
وبالتالي، عندما تسعى إلى إقناع شخص ما، فمن المرجح أن يقتنع في حال شعر بالأمان؛ وتعد إمالة رأسك طريقة بسيطة لإظهار اهتمامك. فمن شأن هذه الإيماءة البسيطة أن تُشعر من حولك بأنك مستمتع معهم، وبالتالي سيكونون أكثر تفاعلا، وقد تستمر المحادثة بينكما لفترة أطول.
الساقان المتقاطعتان
الوقوف على قدميك للحفاظ على التوازن، إشارة على أنك تشعر بعدم الارتياح أو عدم الاستقرار، فغرس القدمين هي إحدى الطرق التي يحمي بها جسمك نفسه دون وعي.
والعكس صحيح، تتقاطع ساقاك عندما تشعر براحة تامة، وهي طريقة بسيطة للإشارة للآخرين أنك على الأرض ولا تشكل تهديدًا.
ويقول الخبراء النفسيون إنه كما هي الحال مع إمالة الرأس، فإن هذا الإجراء سيساعد في استمرار المحادثة لفترة أطول، والمحادثة الطويلة تعني مزيدًا من الوقت للتواصل وجهًا لوجه، الأمر المفيد لبناء العلاقات الشخصية.
ابتسم
الابتسامة هي مَنشأ الكاريزما الأبرز، وسواء كنت تدرك ذلك أم لا، فاعرف أن عواطفك مُعدية، ومن الصعب جدًّا أن يستهجنك الآخرون وأنت مبتسم.
ويقول علماء النفس إن الابتسامة لشخص ما في أثناء التفاعل معه تحسّن مزاجك، ما يزيد جاذبيتك، ويساعد الآخر على الشعور بمزيد من الإيجابية تجاهك.
توجيه القدمين
في لغة الجسد يشير اتجاه قدمي الشخص إلى المكان الذي يتركز فيه عقله، فإذا كانت قدما الشخص موجهة إليك، فهذه علامة على اهتمامه بما تقوله. أما إذا وجه قدميه بعيدًا عنك، فمن المحتمل أن يكون على وشك ترك المحادثة.
وهنا ينصحك الخبراء، بتوجه قدميك نحو الشخص الذي تتفاعل معه، لتشجيعه على مواصلة الحديث.