باستخدام لغة الجسد.. 4 إشارات تجعلك محبوبًا أكثر

لغة الجسد "علم" بحد ذاته، ويُجمِع الخبراء النفسيون على أهمية تفسير تلك اللغة كونها جزءًا أساسيًّا وجوهريًّا في تقبل الآخرين لنا، ولأفكارنا ومعتقداتنا.

وبهذا الخصوص، قال الخبراء إن هناك 4 إشارات جسدية، من شأنها أن تجعلك محبوبًا أكثر:

إمالة الرأس

في لغة الجسد عندما تشعر بالأمان، تميل رأسك بشكل طبيعي، ويقول الخبراء إننا غالبًا ما نميل رؤوسنا عندما نتواجد مع الأطفال، وهذا السلوك هو علامة على الاحترام والثقة في اللاوعي.

ويشرح الخبراء أن هذه الحركة تعطي رسالة لمن نحبهم، كتعبيرعن الثقة والراحة.

وبالتالي، عندما تسعى إلى إقناع شخص ما، فمن المرجح أن يقتنع في حال شعر بالأمان؛ وتعد إمالة رأسك طريقة بسيطة لإظهار اهتمامك. فمن شأن هذه الإيماءة البسيطة أن تُشعر من حولك بأنك مستمتع معهم، وبالتالي سيكونون أكثر تفاعلا، وقد تستمر المحادثة بينكما لفترة أطول.

الساقان المتقاطعتان