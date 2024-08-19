كشفت الفنانة المصرية نورهان تفاصيل أزمة منعها من دخول حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، الذي أقيم مساء أول أمس السبت بدار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أنها استغرقت في الإجابة عن تساؤلات الصحفيين المتواجدين بالمكان ولم ترغب في إشعار أي واحد منهم أنه تم إهماله، وهذا ما جعلها تتأخر قليلًا عن موعد الدخول.

وكانت نورهان وقفت أمام بوابة الحفل لمدة نصف ساعة وهي تؤكد لأفراد الأمن أنها تحمل دعوة رسمية، ولكن الأمن رفض السماح لها بالدخول بسبب انتهاء الموعد المخصص لدخول المدعوين.

وأوردت الفنانة عبر حسابها في إنستغرام، صورة من خبر اعتذار الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان لها، مؤكدة أنه لا داع للاعتذار ووصفت رياض بـ "الزميل والأخ" الغالي.

وقالت نورهان "ما حدث إن دل على شيء فهو يدل على حسن التنظيم والالتزام بالقواعد، ولم أتخيل للحظة أن المنع مُتعمد، ولا أتخيل أنه وصل إلى علم أحد أني كنت في هذا الموقف ولم يتصرف".

وأضافت "أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقًا أصلًا حتى مع من قد لا يحبونني فما بالكم بأحبابي؟ الليلة كانت بديعة سواء على الريد كاربت أو المسرح". ووجهت التهنئة للفائزين بالمهرجان.

وفازت مسرحية "ماكبث المصنع" بجائزتي "أفضل عرض"، و"أفضل إخراج مسرحي" لمحمود الحسيني الذي قدّم رائعة شكسبير "ماكبث" بشكل جديد يتميز بالجاذبية والحداثة وكسر التوقعات، ضمن فعاليات الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح بمصر.

وذهبت جائزة "أفضل موسيقى حية" لزياد هجرس عن مسرحية "الطاحونة الحمراء" التي تنتمي إلى المسرح الغنائي الاستعراضي "الميوزيكال" وتتميز بوجود فرقة كاملة تقدم مقطوعاتها الموسيقية طوال العرض في أداء حي، والعرض مأخوذ عن فيلم عالمي بالاسم نفسه من إنتاج 2001، لعبت بطولته نيكول كيدمان، يروي وقائع قصة حب مأساوية داخل ملهى ليلي.