أهم 6 سوائل في السيارة وكيفية التحقق منها

سائل التبريد

مع كل الاحتراق والاحتكاك الذي يحدث في المحرك، فإنه ينتج الكثير من الحرارة. ويعمل سائل التبريد المعروف أيضًا باسم مضاد التجمد، على إبقاء كل شيء بارداً عن طريق امتصاص حرارة المحرك وتبديدها عبر الرادياتير إلى الهواء الخارجي.

لذلك، من المهم فحص مستوى سائل التبريد بطريقة دورية. وهنا تختلف العملية من سيارة إلى أخرى، لكن القاعدة العامة هي أن تترك سيارتك تبرد قبل إضافة سائل التبريد كي لا تعرض نفسك للحروق.

فإذا كانت سيارتك تحتوي على خزان سائل التبريد أو ما يعرف بعلبة مياه التبريد، انظر لمعرفة ما إذا كان مستوى السائل يقع بين الحد الأدنى والحد الأقصى من المؤشرات على الخزان.

وإذا لم تكن سيارتك تحتوي على خزان سائل التبريد، افتح غطاء المبرد لترى ما إذا كان الرادياتير ممتلئاً إلى الأعلى. وقبل إضافة سائل التبريد، تأكد من أنه نوع معتمد لسيارتك.

سائل التوجيه

لا يوجد إطار زمني محدد عند الحاجة إلى استبدال سائل التوجيه، ولكن لا يزال يتعين عليك معرفة كيفية التحقق منه. وكما هو الحال مع السوائل الأخرى، ابحث عن مقياس عمق، وهو الذي عادة يكون كتلة واحدة مع غطاء خزان سائل التوجيه في حجرة المحرك.

وعند رفع الغطاء، تحقق من العلامات الموجودة على مقياس العمق. إذا كان السائل منخفضاً، فقط قم بزيادته. وتذكر أنه من الضروري استخدام النوع المحدد لسيارتك لتجنب التلف.

أما في حال وجدت أنك تضيف السائل بشكل متكرر، فمن المحتمل أن يكون هناك تسرب، وستزداد صعوبة توجيه سيارتك إذا لم تتم معالجته.