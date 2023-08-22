أهم 6 سوائل في السيارة وكيفية التحقق منها
منذ اختراع السيارة، سعى السائقون إلى إيجاد طرق لجعل سياراتهم أكثر كفاءة وموثوقية.
وبالطبع سيارات اليوم هي أفضل مما كانت عليه على الإطلاق. لكنها لا تزال من الآلات الرائعة التي تتطلب عمليات صيانة دورية.
في هذا السياق، هناك 6 سوائل مختلفة في السيارة تحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام.
والسبب وراء ذلك يعود إلى أن هذه السوائل تلعب دوراً كبيراً في كل جانب من جوانب سيارتك تقريباً، بما في ذلك الاقتصاد في استهلاك الوقود وطول عمر المحرك.
وإبقاؤها في المستوى المناسب سيساعد سيارتك على الاستمرار لفترة أطول والقيادة بشكل أفضل.
زيت المحرك
بعد الوقود، بالطبع ما لم تمتلك سيارة كهربائية فاخرة، فإن الزيت هو أهم سائل لسيارتك، إذ إن مكونات المحرك تدور آلاف المرات في الدقيقة، والزيت هو الذي يضمن تحرك كل شيء في المحرك بسلاسة وبعيداً عن الاحتكاك والتآكل.
من هنا، تحتوي معظم السيارات على مقياس عمق في حجرة المحرك يتيح فحص الزيت بسرعة. ومن الأفضل القيام بهذه العملية بعد إيقاف تشغيل المحرك لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يستقر الزيت في القاع ويبرد.
لكن لا بد من الإشارة إلى أن مستوى الزيت في مقلب، لكن حالته التي لا تقل أهمية في مقلب آخر.
وللتحقق من ذلك، سيتعين عليك أن تلاحظ لون الزيت، فإذا كان لونه أصفر أو عسليا، فأنت على ما يرام. أما في حال كان لونه بلون القهوة أو أسود، فقد حان الوقت لتغيير الزيت.
وإذا رأيت لوناً مثل الحليب، فهذا يعني أن سائل التبريد يتسرب إلى المحرك.
سائل التبريد
مع كل الاحتراق والاحتكاك الذي يحدث في المحرك، فإنه ينتج الكثير من الحرارة. ويعمل سائل التبريد المعروف أيضًا باسم مضاد التجمد، على إبقاء كل شيء بارداً عن طريق امتصاص حرارة المحرك وتبديدها عبر الرادياتير إلى الهواء الخارجي.
لذلك، من المهم فحص مستوى سائل التبريد بطريقة دورية. وهنا تختلف العملية من سيارة إلى أخرى، لكن القاعدة العامة هي أن تترك سيارتك تبرد قبل إضافة سائل التبريد كي لا تعرض نفسك للحروق.
فإذا كانت سيارتك تحتوي على خزان سائل التبريد أو ما يعرف بعلبة مياه التبريد، انظر لمعرفة ما إذا كان مستوى السائل يقع بين الحد الأدنى والحد الأقصى من المؤشرات على الخزان.
وإذا لم تكن سيارتك تحتوي على خزان سائل التبريد، افتح غطاء المبرد لترى ما إذا كان الرادياتير ممتلئاً إلى الأعلى. وقبل إضافة سائل التبريد، تأكد من أنه نوع معتمد لسيارتك.
سائل التوجيه
لا يوجد إطار زمني محدد عند الحاجة إلى استبدال سائل التوجيه، ولكن لا يزال يتعين عليك معرفة كيفية التحقق منه. وكما هو الحال مع السوائل الأخرى، ابحث عن مقياس عمق، وهو الذي عادة يكون كتلة واحدة مع غطاء خزان سائل التوجيه في حجرة المحرك.
وعند رفع الغطاء، تحقق من العلامات الموجودة على مقياس العمق. إذا كان السائل منخفضاً، فقط قم بزيادته. وتذكر أنه من الضروري استخدام النوع المحدد لسيارتك لتجنب التلف.
أما في حال وجدت أنك تضيف السائل بشكل متكرر، فمن المحتمل أن يكون هناك تسرب، وستزداد صعوبة توجيه سيارتك إذا لم تتم معالجته.
زيت الفرامل
لا تحتاج أهمية فرامل سيارتك إلى أي تفسير. وفرامل السيارات الحديثة هيدروليكية، مما يعني أن السائل يربط الدواسة بالفرامل نفسها.
فعندما تضغط على الدواسة، يضغط المكبس على سائل الفرامل داخل الخطوط، مما يتسبب في ضغط الكفرات على الديسكات وإبطاء سيارتك، ومن المفترض أن يحدث ذلك على الفور.
وإذا كان هناك أي تأخير أو شعور غير طبيعي بدواسة الفرامل، فإن السائل هو أول ما يجب التحقق منه، لأنه بمرور الوقت يمكن أن يتلوث سائل الفرامل بالمياه، ما قد يتسبب في صدأ خطوط الفرامل.
كذلك يمكن أن تتشكل التسريبات أيضًا، ما يؤدي إلى الشعور وكأن أداء الفرامل غير منتظم. وتحتوي معظم السيارات على خزان سائل الفرامل في حجرة المحرك، وفحصه بسيط يقتصر على إلقاء نظرة على مستواه ولونه.
وكما هو الحال مع السوائل الأخرى، تأكد من أن المستوى يقع بين الحد الأدنى والحد الأقصى من المؤشر، وأضف المزيد إذا كان أقل من الحد الأدنى. ولكن تأكد من أنه نوع متوافق مع سيارتك.
زيت ناقل الحركة
يخدم زيت ناقل الحركة غرضاً مشابهاً للزيت في المحرك. فهو يشحم ويبرد المكونات داخل ناقل الحركة.
ويأتي ذلك في حين أن العديد من الشركات تقول إن زيت ناقل الحركة يدوم مدى الحياة ولا يحتاج أبدًا إلى الاستبدال.
إلا أنه في حال كان سيئاً يمكن أن يتسبب في حدوث نقل خشن للسرعات، أو ضوضاء غريبة، واندفاع غير متحكم فيه يجعل القيادة صعبة.
لذا، إذا واجهت أي مشاكل في نقل السرعات، تحقق من الزيت أولاً. وتحتوي بعض السيارات على مقياس عمق، لكن البعض الآخر يتطلب ميكانيكياً محترفاً لفحص حالة هذا السائل.
وإذا كانت سيارتك تحتوي على مقياس عمق، فإنك ستحتاج إلى تشغيل المحرك وناقل الحركة في Park أو Neutral للحصول على قراءة دقيقة. وكما هو الحال مع زيت المحرك، افحص مستوى زيت ناقل الحركة وكذلك حالته.
ويجب أن يكون لونه أحمر اللون وملمسه ناعما. كما هو الحال مع السوائل الأخرى، إذا كان مظلماً أو رخواً، فهذا يعني أن هناك مشكلة يجب فحصها.
سائل غسيل الزجاج الأمامي
ليس لسائل غسيل الزجاج الأمامي أي تأثير على أداء سيارتك، ولكنه لا يزال ضرورياً للقيادة الآمنة. فإذا كنت لا تستطيع أن ترى جيداً إلى أين تتجه، فقد تتعرض لحادث.
لحسن الحظ، إنه أسهل سائل يمكن الكشف عليه. فما عليك سوى صب السائل في الخزان حتى يمتلئ، ثم أغلق الغطاء وتابع طريقك.