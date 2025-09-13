تصدرت الترند.. ما حقيقة وفاة النجمة الهندية كارينا كابور؟ (صور)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات في الساعات الأخيرة حول وفاة النجمة الهندية كارينا كابور في حادث سيارة، مما أثار مخاوف بين معجبيها.

إلا أن كارينا (45 عامًا) نفت الخبر بسرعة ونشرت صورًا حديثة من جلسة تصوير داخل منزلها على حسابها الرسمي على إنستغرام، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة.

وولدت كارينا في 21 سبتمبر 1980، لعائلة فنية بارزة في بوليوود، وهي ابنة الممثلين راندير كابور وبابيتا وشقيقة كاريشما كابور.

وبدأت مسيرتها المهنية في عام 2000 بفيلم Refugee وبرزت بأعمال ناجحة مثل Kabhi Khushi Kabhie Gham وJab We Met و3 Idiots وBajrangi Bhaijaan.

وتزوجت من الممثل سيف علي خان في عام 2012 وأنجبت طفلين.

وتشارك في الأعمال الخيرية التي تركز على تعليم الفتيات وصحة الأطفال، بالتعاون مع منظمات مثل اليونيسف.