الكويت تكرم ضابطة أمن سيبراني.. من هي "المقدم فاطمة"؟

حصلت ضابطة الأمن السيبراني الكويتية المعروفة، فاطمة مصطفى شيشتر، على تكريم جديد في مسيرتها المهنية بقطاع الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية والجنائية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن المقدم فاطمة تلقت تهنئة من وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال استقبال رسمي لها بمناسبة تفوقها في درجة علمية جديدة بتخصصها.

وحصلت سيدة الأمن السيبراني على درجة الماجستير في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، مع مرتبة الشرف من جامعة "نايف العربية للعلوم الأمنية".

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن منسوبتها كانت الأولى على دفعتها، وحصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وحثَّ وزير الداخلية، المقدم فاطمة على مضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق في مسيرتها بقطاع الأمن السيبراني.

وعُرفت المقدم فاطمة على نطاق واسع في الكويت بعدما انخرطت منذ بداية عملها الأمني، قبل نحو عشر سنوات، في نشاط تعريفي وتثقيفي واسع بمجال الأمن السيبراني.

وأكسبت العديد من المحاضرات واللقاءات في المدارس ووسائل الإعلام المحلية المقدم فاطمة شهرة جعلتها معروفة بين زميلاتها في قطاع الأمن في البلاد.

الأمن السيبراني في الكويت

تشرف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت على قطاع الأمن السيبراني والاستجابة للطوارئ، عبر استراتيجية تستهدف حماية المستخدمين لشبكة الإنترنت، من أفراد وشركات عامة وخاصة.

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وتصدر الهيئة دائمًا تحذيرات من ثغرات في الأنظمة الإلكترونية والبرامج المستخدمة على نطاق واسع في أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، ونصائح لتفاديها.​​

كما تصدر تعليمات ونصائح باستمرار لتوعية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من المحتالين الذين يبتكرون دائمًا أساليب جديدة.

ولدى الهيئة عدد من الاتفاقات مع نظيراتها في العديد من الدول، بجانب اتفاقات مع شركات برمجة وأمن سيبراني عالمية لمواجهة التهديدات السيبرانية المستمرة.

ومع ذلك، تسجل البلاد سنويًا حوادث اختراق واحتيال وخداع مختلفة الحجم والخسائر والضحايا، إذ ينجح المهاجمون في الوصول لأهدافهم في سحب أموال من أرصدة بنكية، أو سرقة بيانات وصور ومعلومات متنوعة ومهمة.

ويتولى قطاع الأمن السيبراني في وزارة الداخلية مباشرة تلك الحوادث والاختراقات وتوعية المستخدمين بأحدث أساليب الاختراقات.