"الهياكل الغامضة" تعيد نظرية "الكائنات الفضائية" إلى الواجهة

شكَّل "الهيكل المعدني" الغامض الذي ظهر في ولاية نيفادا الأمريكية، وجبة دسمة لمحبي النظريات، بشأن سبب ظهوره المفاجئ دون أي تفسير في عدد من دول العالم في أزمنة متقاربة.

جاء ذلك، بعد أن أعلنت شرطة لاس فيغاس عن العثور على الهيكل المعدني في مسار مشي للمسافات الطويلة.

وأثارت الشرطة فضول متابعي حسابها في منصة "إكس" عندما نشرت صورة الهيكل، متسائلة عن ماهية هذا الشيء، ومؤكدة عدم امتلاكها أي تفسير عن سبب وجوده أو طبيعته.

وهذا الهيكل، أو العمود البراق، المصنوع بأكمله من المرايا، ليس الأول الذي ظهر. ففي أواخر 2020 عثر طاقم طائرة هليكوبتر في ولاية يوتا الأمريكية على هيكل مماثل.

وظهرت منذ ذلك الحين، هياكل أخرى في كاليفورنيا، وفي رومانيا، وإنجلترا، قبل أن تختفي بعد ذلك، ثم تظهر مجددًا في ويلز الإنجليزية شهر مارس/آذار الماضي.

ورغم الظهور الغامض والمفاجئ لهذه الهياكل، فإنها سرعان ما تعاود الاختفاء، قبل أن تظهر في مكان آخر.

وبحثًا عن تفسير، اعتبر متابعون أن هذه الهياكل قد تعود لـ"كائنات فضائية"، في وقت افترض فيه آخرون أنها مجرد "مزحة" من أحدهم، أو "عمل فني"، وفق موقع قناة "سي إن إن".

كما أعلن خبير المعارض، ديفيد زفيرنر، في عام 2020، أن الهيكل الذي وُجد في ولاية يوتا، من أعمال النحات، جون مكراكن، وأنه تم تركيبه بطريقة ما بعد وفاته في عام 2011، لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحه هذا، بدعوى أن أسلوب إقامة الهيكل أو العامود يختلف عن طرق مكراكن.

ولاحقًا، ادعى المصمم توم دانفورد، لقناة "بي بي سي" ، أن الهيكل الذي عثر عليه في جزيرة وايت، كان من تصميمه، وأنه فعل ذلك بدافع "المتعة".