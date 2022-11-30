ويل سميث عن "صفعة الأوسكار" الشهيرة: كانت ليلة مروعة مليئة بالمشاعر والتعقيدات

تحدث الممثل ويل سميث عن اللحظة الصادمة التي صفع فيها الممثل الكوميدي كريس روك وصرخ في وجهه لسخريته من شعر زوجته في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، قائلا: "فقدت أعصابي"، وإنه يتفهم عدم استعداد البعض حتى الآن لمشاهدة فيلمه الجديد.

واستعاد سميث الواقعة، التي خيمت على أكبر حفل لجوائز هوليوود في مارس/ آذار، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني للترويج لفيلمه الجديد (إمانسيبيشن) "عتق".

وبعد ذلك منع سميث، الذي فاز بأول جائزة أوسكار له كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم (كينغ ريتشارد) "الملك ريتشارد" في الحفل، من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار عشرة أعوام.

وقال سميث: "كانت تلك ليلة مروعة قدر ما تتخيل، ثمة مشاعر دقيقة وتعقيدات في تلك الليلة، لكن في نهاية اليوم، فقدت أعصابي".