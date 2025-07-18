ماذا قال كاظم الساهر عن حريق هايبرماركت الكورنيش في الكوت (صورة)

تفاعل الفنان العراقي كاظم الساهر مع ضحايا كارثة "هايبرماركت الكورنيش"، في مدينة "الكوت"، والذي شب فيه حريق مروع أتى عليه بالكامل.

ونشر كاظم الساهر رسالة تضامنية للتعبير عن تعاطفه مع أهالي ضحايا الحادثة الأليمة، في منشور عبر حسابه بمنصة "إنستغرام"، أرسل فيها تعازيه لعائلات القتلى.

وقال الساهر: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على مصاب إخوتنا المؤلم في مدينة الكوت في العراق".

وخلّف حريق "هايبرماركت الكورنيش"، في "الكوت"، 61 قتيلاً حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة العراقية، إضافة إلى عشرات المصابين.

وقدم ناجون من الكارثة شهادات مؤلمة عن اللحظات المرعبة التي عاشوها ضمن تفاصيل الحادث، وسط ردود فعل واسعة ودعوات للمحاسبة.

وزار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إحدى أسر الضحايا لتقديم واجب العزاء، برفقة وزيريْ الداخلية والصحة.

ووجّه السوداني الجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري في الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، وإجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير.

من جهته، دعا رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" همام حمودي الجهات الرقابية إلى "مراجعة إجراءات السلامة للمراكز التجارية والقاعات وأي مراكز تجمع بشري، وعدم التهاون مع المخالفين، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المروعة".