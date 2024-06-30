بسيارات فاخرة.. القبض على عصابة لتهريب الكوكايين من إسبانيا إلى المغرب

بعد نحو عام من التحقيقات المعمقة، تمكن الحرس المدني الإسباني من تفكيك مجموعة إجرامية منظمة؛ قامت بتهريب كميات كبيرة من مخدر "الكوكايين" من عدة موانئ بجنوب إسبانيا إلى المغرب عبر مدينة مليلية، كانت مخبأة بإحكام في سيارات فاخرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية، نقلًا عن بيان صادر عن قيادة الحرس المدني في مليلية، أن العملية أسفرت عن توقيف 13 شخصًا ومصادرة 37.5 كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 1.2 مليون يورو، كما تمت مصادرة أصول أخرى تقدر قيمتها بأكثر من مليون أورو، عبارة عن 36 مركبة ومنزلين و35 حسابًا بنكيًّا، فضلًا عن مجموعة من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المتطورة.