محتال رومانسي يسقط بشبكة أكاذيبه بعد خداع نساء بمبالغ كبيرة

حُكم على محتال رومانسي بالسجن 34 شهراً بعد أن سقط بشبكة الأكاذيب الخاصة به، بعد أن تم اعتقاله بتهمة الاحتيال على نساء بمبالغ وصلت لعشرات الآلاف من الجنيهات.

واستمعت المحكمة البريطانية إلى أن بن ميلين، 32 عامًا، اخترع قصصًا عن أقارب يحتضرون، حسابات بنكية مجمدة، مقابلات عمل، وحالات صحية حرجة، لخداع ضحاياه وسلب أموالهن.

وتعرضت أربع نساء للاحتيال وفقاً لصحيفة "ميرور"، وقدّر مجموع الأموال المسروقة بين 30 و40 ألف جنيه، واستخدم جزءًا كبيرًا منها في المقامرة.

وتحدثت الضحايا عن أثر جرائمه بعد أن حكم عليه بالسجن، كما نشرت شرطة أفون وسومرست فيديو اعتقاله في منزله.

وبدأ ميلين علاقته مع الضحية الأولى "فيونا" في يوليو 2021، وروى لها قصصًا حزينة عن عائلته ومشاكله المالية بسبب نزاع مع شريكته السابقة، مدعيًا أيضًا أنها حامل منه بعد خيانته لها. طلب منها المال لدفع فواتير ونفقات سفر، ووعدها برده.

وبلغت الأكاذيب ذروتها في أبريل 2022، عندما وعد فيونا بعطلة إلى إسبانيا، لكنه غير الوجهة إلى لندن، بادعاء مرض في القلب يمنعه من الطيران.

وجهّز حقيبته وتركها تنتظره بينما توجه هو إلى مقابلة عمل في بريستول، لكنه في الواقع كان أمام المحكمة بتهمة الاحتيال على شريكه السابق.

واختفى بعد ذلك ولم تتواصل معه فيونا، التي أبلغت الشرطة عن اختفائه بعد أن شعرت بالقلق.

وإلى جانب حكم السجن الصادر بحق ميلين، فرضت المحكمة عليه أوامر تقييدية تمنعه من التواصل مع الضحايا الأربع، بالإضافة إلى أمر بمنع ارتكاب جرائم خطيرة لمدة خمس سنوات.

وخلال جلسات المحكمة، تحدثت الضحايا عن الأثر العميق الذي خلفته جرائم ميلين في حياتهن.

وقالت فيونا، إحدى الضحايا، في بيانها الذي أُعد قبل النطق بالحكم: "أجد صعوبة في وصف التأثير العميق والدائم الذي تركته أفعال بن على حياتي وصحتي النفسية. لم يسرق فقط كل أموالي، بل أسلوبه في الاحتيال ألحق بي أذى نفسيًا كبيرًا".

وأضافت "بن مفترس يستهدف النساء الضعيفات، مستغلاً شعورهن بعدم الأمان وتعاطفهن لمصلحته الخاصة. هو خطر حقيقي على المجتمع، خصوصًا النساء. كذب مرات لا تحصى ليظهر نفسه ضعيفًا وبحاجة للدعم".