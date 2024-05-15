في أول تعليق بعد شائعة انفصالهما.. زوج أصالة "يتغزل" بها

وأضاف: "تتجدد كل يوم وتولد طفلة في كل صباح، لتثبت أن الحب هو سر الوجود، شكرًا لأن صوتك هنا، شكرًا لروحك أيتها الشامية الشاهقة الواثقة، كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام! أحبك زوجتي".

وحرصت شام الذهبي ابنة أصالة على التعليق على الصورة قائلة: "يا روحي يا أجمل هدية.. بحبك وبحبكم قد الدنيا، الله يحفظكم".

وكانت أصالة علقت على الأنباء المتداولة بـ"تدوينة غزل" لزوجها الشاعر العراقي، دون أن تشير صراحة إلى ما أشيع عن انفصالهما، إلا أنها "شكرت الله على سلامته"، دون أن توضح إن كان مرّ الشاعر العراقي بعارض صحي، أم كان في سفر ما.

وجاء في منشورها عبر حسابها في "إنستغرام": "يا دنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي، الحمد لله على سلامتك! الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتل نفسي عليّ لآخر نفس بحبك". مع إضافة "تنبيه" لحساب زوجها فائق حسن، في نهاية تعليقها.

يذكر أن أنباء انفصال المطربة السورية جاءت بعد حركة مفاجئة قامت بها بـ"حذف" الصور كلها التي تجمع بينها وبين زوجها عبر حسابها في "إنستغرام"، دون إلغاء متابعتها له، ودون أن توضح سبب ذلك.