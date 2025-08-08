نجم أدوار الشر.. رحيل الفنان المصري سيد صادق عن 80 عاماً

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري سيد صادق عن عمر يُناهز 80 عامًا، بعد مسيرة حافلة تألق فيها في أدوار الشر وتجسيد الخارجين عن القانون من زعماء العصابات أو رجال الأعمال.

واعتمد الفنان الراحل في تلك النوعية من الأدوار على صوته الأجش وتكوينه الجسماني الضخم وملامحه الحادة، لاسيما حاجبيه الغليظين وشاربه الكث.

وأعلن السيناريست لؤي السيد صادق وفاة والده اليوم، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة في "مسجد الشرطة" بمدينة "الشيخ زايد" بمحافظة الجيزة على أن يكون الدفن في مقابر طريق الفيوم.

ونال السيد صادق تكريمًا خاصًا في الدورة الثانية من "مهرجان القاهرة للدراما" بمدينة العلمين قبل نحو عامين، حيث ظهر متأثرًا خلال كلمته وهو يروي تلقيه اتصالًا من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لإبلاغه بقرار تكريمه، مؤكّدًا حينها أنه بكى من الفرح وأعرب عن أمله في العودة إلى التمثيل بعد غياب.

ورغم اكتفائه بشهادة دراسية بسيطة هي الدبلوم الثانوي، نجح الفنان الراحل في شق طريقه بعالم الفن عبر أدوار ثانوية، لكنها تركت بصمة قوية واضحة.

من أبرز أعماله أفلام "كدة رضا"، "الإمبراطور"، "حسن ومرقص"، "فوزية البرجوازية"، فضلًا عن مشاركته في مسلسلات "يتربى في عزو"، "فرقة ناجي عطا الله"، "النساء قادمون".