"المعاونة المنزلية" لآلان ديلون ترفع دعوى ضد أبنائه الثلاثة

أقامت هيرومي رولان التي يُشار إلى أنها "المعاونة المنزلية" للنجم آلان ديلون، دعوى على أبناء الممثل الثلاثة "بتهمة أعمال عنف وافتراء وسرقة"، على ما أعلن القضاء الجمعة.

وأشارت رولان في الدعوى إلى أنّ "أبناء ديلون هم مَن خططوا لأعمال عنف تعرضت لها على أيدي رجال أمن في الخامس من تموز/يوليو 2023"، عندما طُردَت من منزل الممثل الفرنسي.

وكان أبناء الممثل الثلاثة أنوشكا وآلان فابيان وأنتوني أقاموا في الخامس من تموز/يوليو دعوى على مَن يصفونها بـ"المعاونة المنزلية" للنجم البالغ 87 عاماً.

وشكا المدّعون من سلوك رولان "المهين والعدواني" تجاه والدهم وتجاههم، بحسب بيان يعود إلى المدعي العام لمونتارجي، بينما انضم آلان ديلون إلى الدعوى "بتصريح موقع مرفق بها".

وأقام الابن الأكبر أنتوني ديلون دعوى ثانية على المعاونة المنزلية بتهم "العنف المتعمد واحتجاز شخص ضعيف واستغلال الضعف وممارسة المضايقات المعنوية"، مشيراً إلى أنها تستند إلى "وقائع سجلت خلال أكثر من عام ونصف عام"، على ما قال لوكالة فرانس برس.

ونفت هيرومي رولان الستينية التي صُرِفت في 5 تموز/يوليو من المنزل، التهم الموجهة إليها.