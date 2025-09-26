مصر.. ارتفاع حصيلة حريق "المحلة" وإعانات عاجلة لعائلات الضحايا (فيديو)

كشفت مصادر أمنية عن آخر تطورات الحريق الهائل الذي نشب في مصنع للملابس بمدينة المحلة المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص.

وتمكنت فرق الحماية المدنية بمحافظة الغربية من انتشال جثتين جديدتين من بين الأنقاض، إثر انهيار أجزاء عديدة من المبنى، وسط حالة من الذهول والصدمة التي خيّمت على العاملين والأهالي بالمنطقة.

ومن موقع الحادث، أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن خروج 20 مصابًا من إجمالي 29، عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة وتحسن حالتهم، من بينهم 3 ضباط من قوات الحماية المدنية تم تحويلهم إلى مستشفى "الرواد" بمعرفة جهة عملهم، بينما يتلقى 9 مصابين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالة واحدة بالعناية المركزة و8 حالات مستقرة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهات ذات الصلة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بسرعة التدخلات الإغاثية وتقديم المساعدات العاجلة لعائلات الضحايا من القتلى والمصابين.

وكان مصدران أمنيّان أفادا لـ"رويترز" أن الحريق نجم عن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران، تلاه انفجار غلاية في الطابق الأول العلوي؛ ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى.

وأوضحت وزارة الصحة أن 26 سيارة إسعاف مجهزة طبيًا وصلت إلى موقع الحريق، ونُقل المصابون إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع المدني تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا إضافيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع.