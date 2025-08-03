مصر.. اعتقال "قمر الوكالة" بتهمة خدش الحياء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توقيف البلوغر المعروفة باسم "قمر الوكالة"، وذلك أثناء تواجدها في منزلها بمحافظة الجيزة، بعد توجيه اتهامات لها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان للوزارة، جاءت عملية القبض على خلفية مقاطع فيديو نشرتها المتهمة على منصات مثل "تيك توك"، تضمنت ألفاظاً غير لائقة تخالف الآداب العامة، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك.

وخلال التحقيقات، أقرت قمر بأنها تعمدت نشر هذه المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات.

يذكر أن قمر بدأت شهرتها عبر بيع منتجات تجميل مجهولة المصدر في منطقة "الوكالة"، وحققت انتشارا واسعا بأسلوبها العفوي ولهجتها الشعبية، مما جعلها محط متابعة من شريحة واسعة من مستخدمي مواقع التواصل.

وسبق أن تم توقيفها عام 2022 بعد شكاوى من فتيات تضررن من منتجاتها، إلا أن النيابة لم تثبت التهم آنذاك، وتم الإفراج عنها بكفالة مالية.

لكنها عادت لاحقاً لمواقع التواصل، ونشرت محتوى أثار الجدل مجددا.