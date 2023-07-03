اكتشاف 22 مقبرة في الصين يعود تاريخها إلى 1600 عام

كشف تشانغ هونغ جيه، من معهد علم الآثار الصيني، عن تجمع يضم 22 مقبرة قديمة يمتد تاريخها إلى ما يقرب من 1600 عام في مقاطعة خنان بوسط الصين.

ووفق وكالة أنباء شينخوا الصينية، فقد تم اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى عهد أسرة هان الشرقية الإمبراطورية، و12 مقبرة بنيت في عهد أسرة سونغ الإمبراطورية، وثماني مقابر أخرى من عهد أسرتي مينغ وتشينغ، على تلة في قرية لاوتشوانغشي بمحافظة ويشي في مدينة كايفنغ، التي كانت حينئذ العاصمة لأسرة سونغ الشمالية الإمبراطورية.