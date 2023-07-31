وفاة مغامر فرنسي شهير بعد سقوطه من الطابق 68
توفي مغامر فرنسي يدعى ريمي لوسيدي البالغ من العمر 30 عاما، بعد سقوطه من الطابق 68، من أعلى ناطحة سحاب في هونغ كونغ.
عرف المغامر باسم “remi enigma” على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكان له تاريخ في تسلق المباني المرتفعة في جميع أنحاء العالم.
وفقا لمسؤولين في هونغ كونغ، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة السادسة مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقا له يقيم في الطابق الأربعين.
أظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.