القبض على البلوغر "سوزي الأردنية" بعد أم مكة وأم سجدة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على البلوغر مريم أيمن 19 عاما، المعروفة بلقب "سوزي الأردنية" على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات مسيئة للنبي محمد (ص).

وذكرت مصادر مصرية وناشطون أن قوات الأمن ألقت القبض على "سوزي الأردنية" من داخل شقتها في مدينة "مدينتي" بالقاهرة بعد بلاغات قدمت ضدها.

وكان المحامي المصري علي فايز الفرجاني قد أعلن عبر فيسبوك تقديمه بلاغا للنائب العام ضد البلوغر سوزي الأردنية يتهمها فيه بازدراء الأديان.

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وقال الفرجاني في منشوره: "أظن مفيش أسرع من كدا ويجي حد حاقد يقولك الموضوع بعيد عنك وانت ماعملتش حاجة وكأننا مش مؤثرين ولا عندنا 6 ملايين الحمد لله على كل حال. خليها تنظف".

أظن مفيش أسرع من كدا ويجي حد حاقد يقولك الموضوع بعيد عنك وانت ماعملتش حاجة وكأننا مش مؤثرين ولا عندنا 6 مليون 👌 الحمد لله على كل حال " خليها تنظف Posted by ‎علي فايز Ali Fayez‎ on Saturday, August 2, 2025

وكانت سوزي قد ظهرت في مقطع تحدثت فيه بطريقة اعتبرها البعض ومنهم المحامي الفرجاني مسيئة لمقام النبي عليه السلام، قبل أن تقوم بحذفه لاحقا متهمة البعض في مقطع آخر بإخراج الكلام عن سياقه وتحريف قصدها بشكل متعمد.

يأتي القبض على سوزي الأردنية ضمن حملة أمنية واسعة طالت العديد من البلوغرز ومشاهير منصات التواصل الذين أثاروا الجدل مؤخرا، مثل أم سجدة وأم مكة ومروة يسري حاملة لقب "بنت الرئيس مبارك".

وكانت الأوساط المصرية قد شهدت خلال الأيام الأخيرة أزمة اتهامات وتصريحات حول تجارة أعضاء وجرائم قتل ورد فيها اسم الفنانة وفاء عامر وعدد من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي بعضهم تم القبض عليه بالفعل خلال الساعات الماضية.