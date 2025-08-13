فيل هائج يسحق سائحًا أثناء التقاط سيلفي (فيديو)

تعرض سائح هندي لحادث مرعب في جنوب غرب الهند بعد أن دهسه فيل هائج أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي بالقرب من محمية طبيعية.

ووفقًا للتقارير، دخل السائح، آر. باسافاراجو، غابة محظورة بالقرب من أحد المعابد، حيث شاهد الفيل على جانب الطريق قبل أن يستفزه قربه المفاجئ ووميض الكاميرا.

وأظهر مقطع فيديو التقطه زوار المحمية الفيل وهو يطارد الرجل، الذي حاول الفرار على الطريق المزدحم، لكنه سقط فتعرض للدوس عدة مرات قبل أن يبتعد الفيل عن المكان.

ونُقل باسافاراجو إلى المستشفى مصاب بجروح بالغة، وأُفرضت عليه غرامة قدرها 25,000 روبية (200 جنيه إسترليني)، كما أُمر بتسجيل فيديو يعترف فيه بسلوكه قائلاً إنه نتيجة جهله بقواعد السلامة في محميات الحياة البرية.

وقال شاهد على الحادث "هذه الحادثة تذكير قوي بضرورة اتباع قوانين محميات الحياة البرية وترك التعامل مع الحيوانات للسلطات المدربة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذرت إدارة الغابات من أن مثل هذه التصرفات لا تهدد حياة البشر فحسب، بل قد تؤدي إلى سلوكيات عدوانية وغير متوقعة من الحيوانات.

وتضم الهند أكثر من 30 ألف فيل بري، ما يمثل أكبر تعداد للفيلة في أي دولة، مع 60% من إجمالي الفيلة الآسيوية في العالم.

وسجلت البلاد هجمات سابقة من الفيلة على السياح، بما في ذلك حادثة العام الماضي في قلعة عامر بجايبور، حيث هاجمت أنثى فيل سائحًا روسيًا وأدت إلى إصابته بجروح بالغة.

ويؤكد خبراء الحياة البرية أن الفيلة عادةً ما تكون مسالمة، لكنها قد تصبح عدوانية عند تهديدها أو إساءة معاملتها، خصوصًا تلك المستخدمة في الترفيه.