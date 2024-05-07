قصيدة طريفة لمعلمة كويتية تضعها في قائمة المشاهير (فيديو)

وجدت المعلمة الكويتية، مزنة العتيبي، معجبين كثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من المشاهير بعد أن صاغت قصيدة طريفة تناولت أبياتها أشهر مطالب المعلمين حول الإجازات وساعات الدوام.

وكانت العتيبي إحدى الحاضرات لندوة محلية تستهدف تطوير التعليم في البلد الخليجي، عندما ألقت قصيدتها باللهجة المحكية في الكويت، أمام وسائل إعلام حضرت الندوة.

وما لبثت القصيدة الساخرة أن وجدت طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من التعليقات التي أعجب أصحابها بالأبيات وطريقة المطالبة الفريدة.