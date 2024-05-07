قصيدة طريفة لمعلمة كويتية تضعها في قائمة المشاهير (فيديو)
وجدت المعلمة الكويتية، مزنة العتيبي، معجبين كثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من المشاهير بعد أن صاغت قصيدة طريفة تناولت أبياتها أشهر مطالب المعلمين حول الإجازات وساعات الدوام.
وكانت العتيبي إحدى الحاضرات لندوة محلية تستهدف تطوير التعليم في البلد الخليجي، عندما ألقت قصيدتها باللهجة المحكية في الكويت، أمام وسائل إعلام حضرت الندوة.
وما لبثت القصيدة الساخرة أن وجدت طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من التعليقات التي أعجب أصحابها بالأبيات وطريقة المطالبة الفريدة.
وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" معلقةً على المعلمة العتيبي "حبيتها والله"، وقالت أخرى "كلنا ي مزنه كلنا"، وكتب مغرد ثالث "اختصرت الكلام بقصيدة جميلة… ماشاء الله صح لسانج".
وقال أحد المغردين، "هذي مشهورة سناب ومعلمه بعد"، وكتب آخر "ضحكتني تستاهل تعطونها إجازة"، اختارت مغردة ثالثة الاهتمام بشكل وملابس وزينة المعلمة، وقالت "عجبني خاتمها أحب جذي".
وقالت العتيبي في قصيدتها:
أنا معلمة وعانيت من هالوزارة
لي عشر سنين وسنين وأكثر
وحنا نمشي بدروب دوارة
لين مليت مسكة تحضير الدفتر
وكل يقوم علي بزيارة
يدور علي زلات العمر
ويعسر الامر علينا عسارة
ياعالمين الحال ليمت اصبر
وهرم التدريس تحول مساره
والضحية عيالنا الخاسر الأكبر
الحقي يا وزارة قبل الخسارة
الإنجاز بعيالنا تخبط وتعثر
وشهر راية الفشل بيده شهاره
وكل ما بغينا استئذان أو شوي نتأخر
حسرة علينا كنا نضطر اضطراره
وكالوا يا أبله الج استئذان بالشهر
أربع مرات ومالج تكراره
وغيابج يا ابله لا ما يتصور
لو كنتي طوال الليل من السهارة
مالج عذر قد اعذر من انذر
لابد تدفعين دية وكفارة