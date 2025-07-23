مصر.. إحالة 5 مسؤولين إلى المحاكمة في قضية تحرش بطفلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 مسؤولين في إحدى مدارس التعليم الابتدائي التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، في اتهامات تتعلق بالإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية.

واعتبرت أن هذا الإهمال مكن أحد الأشخاص من غير العاملين في المدرسة من التسلل إلى الداخل وملاحقة تلميذة في الصف الأول الابتدائي والتحرش بها جنسيًا داخل مرحاض المدرسة، معتديًا عليها بالضرب لبث الرعب في نفسها، مستغلًا حداثة عمرها دون المقاومة أو الاستغاثة.

وبحسب صحف محلية، شملت قائمة الاتهام، كلا من مديري المدرسة في الفترتين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل مدير المدرسة، ومسؤول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني في الفترة الصباحية يوم حدوث الواقعة.

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وجاء ذلك، بعد إبلاغ مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لوحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده من تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي لواقعة تسلل شخص مجهول إلى إحدى المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية، والتحرش والاعتداء الجنسي والجسدي بتلميذة في الصف الأول الابتدائي.

وأكد والد الطفلة المجني عليها في أقواله بتحقيقات النيابة أنه قرر التوجه إلى المدرسة عقب تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، التي تصادف وجودها داخل مرحاض المدرسة وقت وقوع الحادثة، بعدما أبلغته بالواقعة، وأنه توجه على الفور إلى المدرسة، وأبلغ الشرطة التي حضرت واصطحبته وابنته إلى ديوان قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وقالت الطفلة المجني عليها في أقوالها أمام النيابة إن الجاني تعقبها وشقيقتها الكبرى، التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، ولحق بها داخل مرحاض المدرسة، معتديًا عليها بالضرب لمنع مقاومتها في اعتدائه الجنسي، كما أيدت شقيقة الضحية الواقعة.