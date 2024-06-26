مصر.. إنقاذ 24 سائحا فرنسيا من الغرق‎

نجا عدد كبير من السياح الفرنسيين من الغرق، بحادث شهدته مدينة مرسى علم الساحلية، جنوب البحر الأحمر في مصر.

وتعرض مركب سياحي يقل 24 سائحا في رحلة لسفاري الغوص إلى الاحتكاك في منطقة الشعاب المرجانية "سطايح" قبالة شواطئ مرسى علم؛ ما تسبب بتعرضه لتلفيات كبيرة وإحداث ثقب كبير به، قبل أن يتدخل مركب مجاور لإنقاذه ويتم نقل السياح بالكامل من على متن "اللنش" المنكوب من دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وغرق المركب السياحي بالكامل في أعماق البحر بعد دخول المياه فيه جراء الثقب، في حين بدأت الجهات المختصة التحقيق بالحادث.

وكشفت المعاينة المبدئية عن إحداث المركب خسائر بيئية في منطقة الشعاب المرجانية.