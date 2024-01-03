ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط اليابان الإثنين إلى 62 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم ذكر اسمه إنّ "الحصيلة بلغت 62 قتيلاً" وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصاباتهم بالغة.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة أفادت بمقتل 50 شخصاً على الأقلّ في هذا الزلزال الذي بلغت شدّته 7,5 درجات وألحق دماراً واسعاً.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً.