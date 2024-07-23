زعمت سائحة أسترالية في العاصمة الفرنسية باريس أنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل خمسة رجال على الأقل، قبل أيام قليلة فقط من حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

وأبلغت الفتاة، البالغة 25 عامًا، الشرطة أنها تعرضت لاعتداء من قبل خمسة رجال قبل أن تلجأ لأحد المطاعم، قرب ملهى "مولان روج" يوم السبت.

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، دخلت المرأة إلى المطعم، وكانت بحالة مشوشة وغير قادرة على التحدث، وقام أصحاب المطعم بطلب المساعدة ونقلها إلى المستشفى.

ووثقت كاميرا مراقبة المطعم، اقتراب امرأة من الفتاة، وقد قدمت لها بعض الماء في سبيل تهدئتها. وبعد ذلك، يظهر رجل، حيث تشير إليه الفتاة بأنه "أحد الرجال الذين اغتصبوها".

وبحسب الصحيفة، قام أحد الموجودين في المطعم بلكم الرجل، المتهم من قبل الفتاة بالمشاركة في اغتصابها، والذي فر هاربًا.

وقالت المرأة في التحقيقات، والتي حضرت إلى باريس لحضور مهرجان موسيقي، إنها تعرضت لاعتداء من قبل خمسة شبان "ذوي مظهر أفريقي"، لكنها مع ذلك لم تتمكن من تقديم تفاصيل حول الظروف الدقيقة للواقعة.

وأطلقت باريس عملية أمنية واسعة النطاق قبل حفل افتتاح الأولمبياد، حيث شوهد حراس مسلحون يقومون بدوريات في الشوارع.

وتسعى باريس من عمليتها الأمنية إلى ضمان سلامة القادمين إليها من مختلف دول العالم، لحضور الأولمبياد.