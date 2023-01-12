أخيرًا.. اكتشاف السر وراء حب البشر للشوكولاتة
وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة "ACS Applied Materials and Interface"، كشف باحثون بريطانيون السر وراء حب البشر اللامتناهي للشوكولاتة.
وأكد الباحثون في الدراسة التي نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن السرَّ يكمن في الطريقة التي تلامس فيها الشوكولاتة اللسان، أي حين تتحول من مادة صلبة إلى مستحلب ناعم.
وفسَّرت الدراسة ما سبق، أنه أثناء وجود الشوكولاتة في الفم، ينشأ إحساس بالمتعة بفضل الطريقة التي تحتك فيها مع سطح اللسان، حيث تلعب الدهون داخلها دورًا رئيسًا في خلق علاقة اتصال اسثنائية، كل هذا قبل الشعور بطعم جزئيات الكاكاو الصلبة.
وقالت المؤلفة المساعدة في الدراسة البروفيسورة أنويشا ساكار: "إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على 5% او 50% من الدهون، فإنها ستظل قادرة على تشكيل ذلك الشعور في الفم".
وأضافت: "اكتشفنا في دراستنا أن الدهون يجب أن تتواجد على الطبقة الخارجية للشوكولاتة، فهذا ما يجعلها شهية أكثر".
وركزت الدراسة على الإحساس والملمس من خلال اختبار نوع من أنواع الشوكولاتة الفاخرة على سطح ثلاثي الأبعاد يشبه اللسان الاصطناعي.
واستندت نتائج الدراسة على تقنيات تحليلية من مجال هندسي يسمى "ترايبولوجي" أو "علم الاحتكاك"، الذي يهتم بدراسة الأسطح المتلامسة في حركتها النسبية والموضوعات المتعلقة بعمليات الاحتكاك.
بديل أكثر صحية
من جانبه، قال المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور سيافاش سلطان أحمدي: "من خلال فهم الآليات الفيزيائية التي تحدث عندما يأكل الناس الشوكولاتة، سنتمكن من تطوير منتجات لذيذة منها باستخدام بدائل أكثر صحية من الدهون".