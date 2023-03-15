خيالية ومكانها غامض.. "كايلاسا" أول دولة تدعي أنها ذات سيادة للهندوس
اجتذبت "كايلاسا" اهتمامًا كبيرًا، بعدما حضر ممثلون لها اجتماعين للأمم المتحدة هذا العام.
وتعد كايلاسا والمعروفة بالولايات المتحدة في كايلاسا، دولة غير موجودة، أنشأها معلم هندي هندوسي مثير للجدل يدعى "نيثياناندا باراماشيفام".
ويشير باراماشيفام إلى الولايات المتحدة في كايلاسا على أنها أول دولة ذات سيادة للهندوس، ومع ذلك، هناك صعوبة في محاولة تحديد موقع هذه الدولة على أي خريطة، وذلك لأن لا أحد يعرف مكانها بالفعل.
وكان قد أعلن باراماشيفام في عام 2019 عن تشكيل كايلاسا كدولة، حيث أشار إلى أنه اشترى جزيرة قبالة ساحل الإكوادور، إلا أن الحكومة في أمريكا الجنوبية نفت أي معرفة بهذه الصفقة، ومع ذلك، لم يظهر المعلم الهندوسي المثير للجدل علنا خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن طموحات هذه الدولة الخيالية ومؤسسها نمت وحضر ممثلون لها هذا العام اجتماعين للأمم المتحدة.
يشار إلى أن نيثياناندا باراماشيفام المعروف وسط أتباعه بـ"البابا الأعلى للهندوسية"، يمتلك ماضيًا سيئًا، حيث اتهمته تلميذة بالاغتصاب في عام 2010، وتم القبض عليه لفترة وجيزة ثم أطلق سراحه بكفالة، كما اتُهم لاحقًا بخطف الأطفال وحبسهم في الأديرة الخاصة به في ولاية غوجارات بالهند، ولكن قبل أيام من محاكمته، اختفى نيثياناندا وهرب منذ ذلك الحين.
وبالرغم من اختفائه عن الأنظار في السنوات الأخيرة ، تنتشر مقاطع فيديو لخطاباته بانتظام على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة في كايلاسا هي بلد للهندوس ضحايا الاضطهاد، ويدعي نيثياناندا وأتباعه أنهم ضحايا الاضطهاد لأكثر من عقد؛ بما في ذلك أكثر من 70 محاولة اغتيال وأكثر من 250 اعتداء جنسي وحرب قانونية ضد 120 حالة كاذبة ودعاة الكراهية في وسائل الإعلام الإلكترونية لأكثر من 17000 ساعة، بالإضافة لأكثر من 25 ألف مقالة في وسائل الإعلام المطبوعة، كما أنهم يعتبرون أي محاولة لتقديم زعيمهم إلى العدالة بمثابة هجوم على الهندوسية نفسها.
ويزعم أنه تمت تسمية الولايات المتحدة في كايلاسا على اسم جبل في جبال الهيمالايا يعتبر موطنًا للإله الهندوسي "شيفا" الذي كان موجودًا منذ بضع سنوات.
وبدأت كايلاسا تحظى باهتمام دولي فقط في عام 2023، بعد أن شوهد ممثلوها في اجتماعات الأمم المتحدة، حيث قدمت امرأة نفسها على أنها "فيجايابريا نيثياناندا"، السفيرة الدائمة للولايات المتحدة في كايلاسا، حيث سألت خلال الاجتماع عن حقوق السكان الأصليين والتنمية المستدامة.
وقالت فيجايابريا إن الدولة قدمت الضروريات مثل الطعام والمأوى والرعاية الطبية مجانًا لجميع مواطنيها.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة في وقت لاحق إن تقارير هذه الممثلة كانت "غير ذات صلة" وغير مواتية للقضايا التي تتم مناقشتها في الاجتماعات في جنيف.
وفيما يتعلق بكيفية دخول ممثلي مثل هذه الدول إلى الاجتماعات، قال ممثل الأمم المتحدة إن الأحداث كانت علنية وبالتالي يمكن لأي شخص أن يحضرها.