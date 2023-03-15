خيالية ومكانها غامض.. "كايلاسا" أول دولة تدعي أنها ذات سيادة للهندوس

اجتذبت "كايلاسا" اهتمامًا كبيرًا، بعدما حضر ممثلون لها اجتماعين للأمم المتحدة هذا العام.

وتعد كايلاسا والمعروفة بالولايات المتحدة في كايلاسا، دولة غير موجودة، أنشأها معلم هندي هندوسي مثير للجدل يدعى "نيثياناندا باراماشيفام".

ويشير باراماشيفام إلى الولايات المتحدة في كايلاسا على أنها أول دولة ذات سيادة للهندوس، ومع ذلك، هناك صعوبة في محاولة تحديد موقع هذه الدولة على أي خريطة، وذلك لأن لا أحد يعرف مكانها بالفعل.

وكان قد أعلن باراماشيفام في عام 2019 عن تشكيل كايلاسا كدولة، حيث أشار إلى أنه اشترى جزيرة قبالة ساحل الإكوادور، إلا أن الحكومة في أمريكا الجنوبية نفت أي معرفة بهذه الصفقة، ومع ذلك، لم يظهر المعلم الهندوسي المثير للجدل علنا خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن طموحات هذه الدولة الخيالية ومؤسسها نمت وحضر ممثلون لها هذا العام اجتماعين للأمم المتحدة.