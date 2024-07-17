احتفى الفنان السعودي راشد الماجد بمنزله الجديد في المغرب، بعدما شارك صورة له من داخله مرتديا الزي المغربي، وسط أنباء عن قراره بالاستقرار في مراكش.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الماجد اشترى منزلا فاخرا "فيلا" بحي النخيل -أحد أرقى أحياء مراكش- وقرر الاستقرار به.

وقالت بعض المواقع إن الفنان السعودي تعلق بالمغرب كثيرا، بعد عدة زيارات أجراها إلى البلاد مؤخرا، إلا أن الماجد لم يخرج حتى اللحظة بتصريح عن صحة المعلومات المتداولة.

ونالت صورة راشد الماجد بالزي المغربي تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدرت محركات البحث، خلال الساعات الأخيرة.

ويتميز الزي المغربي التقليدي، بأنواع متعددة من الخياطة، حيث تعبر كل نقشة عن منطقة معينة؛ فالخياطة الفاسية تتميز بالخيوط اللامعة. أما الخياطة الرباطية، فتأتي بتصاميم فضفاضة.

ومن المعروف أن القفطان المغربي من أقدم الألبسة التقليدية، وحتى الآن يحرص الكثيرون رجالا ونساء على ارتدائه في الأعراس والمناسبات الدينية.