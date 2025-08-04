تغريم أحمد السقا في تُهمة سبّ وقذف طليقته مها الصغير

قررت نيابة أكتوبر اليوم الاثنين، توقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه على الفنان أحمد السقا، دون إحالته إلى المحاكمة في القضية المتعلقة باتهامه بسبّ وقذف طليقته الإعلامية مها الصغير، والدة أبنائه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، يأتي هذا القرار في ختام تحقيقات النيابة التي نظرت في البلاغ المقدم من الطرف المتضرر، مكتفية بتوقيع الغرامة المالية كإجراء قانوني نهائي، دون تصعيد إلى مراحل قضائية أخرى.

وفي وقت سابق، استمعت النيابة إلى أقوال الإعلامية مها الصغير، التي تقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا. وبناءً على ذلك، أصدرت قرارًا باستدعاء السقا للتحقيق في ملابسات الواقعة، إلى جانب استدعاء عدد من شهود العيان، من بينهم أفراد أمن المجمع السكني، الذي شهد الحادثة، وذلك لتوثيق ما جرى وتقييم مدى صحة الاتهامات الموجهة إليه.

كما طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية المختصة إجراء تحريات عاجلة وشاملة حول ملابسات الواقعة، بهدف الوقوف على حقيقة ما جرى بين الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط المجمع السكني، تمهيدًا لتفريغ محتواها وتحليل التسجيلات، للتحقق من صحة الاتهامات والوقوف على تسلسل الأحداث بدقة.

ووفق صحف محلية، سعى عدد من الأصدقاء المشتركين بين الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير إلى التدخل لاحتواء الأزمة، ومحاولة إنهاء الخلاف القائم بين الطرفين وديًا، تجنُّبًا للتصعيد القانوني وحفاظًا على خصوصية العلاقة الأسرية، لا سيما في ظل وجود أبناء تأثرت حياتهم بتداعيات هذا الخلاف. وقد بذل المقربون جهودًا حثيثة لتهدئة الأوضاع وتجاوز الأزمة بعيدًا عن أروقة المحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان الطلاق بين أحمد السقا ومها الصغير كان قد تم الإعلان عنه في شهر مايو الماضي، في خبر أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بعد زواج استمر لأكثر من عشرين عامًا، وارتبط في أذهان الجمهور بصورة عائلة فنية مترابطة.