الفنانة السورية إيفلين حسن تفجع بوفاة والدها

فجعت الفنانة السورية إيفلين حسن بوفاة والدها، حيث سارع جمهورها بتقديم التعازي والمواساة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق، في منشور عبر "فيسبوك"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، والد الفنانة إيفلين.

وجاء في بيان النقابة: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة ايفلين حسن بوفاة والدها.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

تعازينا القلبية للزميلة الفنانة ايفلين حسن بوفاة والدها إنا لله و إنا إليه راجعون Posted by ‎نقابة الفنانين في سوريا _ فرع دمشق‎ on Sunday, August 3, 2025

وإيفلين حسن ممثلة سورية ولدت في محافظة طرطوس بمنطقة الساحل السوري في 29 أغسطس/ آب عام 1978.

وانضمت إلى "المعهد العالي للفنون المسرحية" في سوريا، وبعد تخرجها بدأت الظهور في بعض الأدوار الصغيرة ببعض المسلسلات والأعمال المسرحية والإذاعية.

وعززت إيفلين نجاحها بعد مشاركتها في المسلسل المصري "فارس بلا جواد" عام 2002 مع الفنان محمد صبحي، ثم توالت أعمالها مثل مسلسل "شرقيات" عام 2003، و"أنشودة المطر" عام 2003، و"أسياد المال" عام 2006.