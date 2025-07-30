بعد انفصالها عن بلوم.. لقاء كاتي بيري وجاستن ترودو يثير الجدل

أثار ظهور رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو ونجمة البوب العالمية كاتي بيري معا في عشاء خاص بمطعم فاخر في مونتريال مساء الاثنين جدلا وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع TMZ، الذي انفرد بنشر الخبر، صورا ومقاطع فيديو تظهر كاتي بيري وترودو وهما يجلسان على طاولة لشخصين في مطعم "لو فيولون" الراقي الذي يشرف عليه الشيف الكندي الشهير داني سمايلز في حي بلاتو مونت رويال.

وأوضح الموقع أن اللقاء لم يقتصر على العشاء فقط؛ إذ شوهد الثنائي في وقت سابق من اليوم نفسه يتجولان معا في حديقة ماونت رويال؛ ما زاد من فضول المتابعين حول طبيعة العلاقة بينهما.

ولم تتضح أسباب اللقاء بين بيري وترودو، ولكن مصادر من المطعم أفادت بأنهما قضيا نحو ساعتين في أجواء هادئة ومتحفظة، وتعاملا بلطف وودّ مع طاقم العمل، دون أن يلفتا الأنظار أو يتفاعلا مع الزبائن.

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وقالت سامانثا جين، مستشارة الاتصالات في المطعم، لوكالة الصحافة الكندية إن بيري وترودو فضّلا الخصوصية ولم يبدُ عليهما أي تودد علني، مضيفة أن الشيف سمايلز ألقى التحية عليهما، وأنهما زارا المطبخ قبل المغادرة لشكر الفريق.

وكانت كاتي بيري قد وصلت إلى كندا ضمن جولتها الغنائية "لايفتايمز"، حيث من المقرر أن تحيي حفلا في أوتاوا يوم الثلاثاء، ثم تنتقل إلى مونتريال ومدينة كيبيك لاحقا هذا الأسبوع.

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يُذكر أن بيري انفصلت مؤخرا عن شريكها الممثل أورلاندو بلوم، في حين أعلن ترودو انفصاله عن زوجته صوفي غريغوار في أغسطس 2023 بعد زواج استمر 18 عاما.