مهدد بالانقراض.. نفوق 6 من حيوان وحيد القرن إثر عواصف الهند (صور)

تسببت العواصف الموسمية الشديدة التي ضربت شمال شرق الهند، بفيضانات في متنزه وطني، ما أدى إلى مقتل 6 من حيوانات وحيد القرن الهندي، على ما أعلنته السلطات المحلية الثلاثاء.

وغمرت المياه محمية كازيرانغا في ولاية آسام (شمال شرق البلاد)، المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والتي تضم أكبر تجمع لحيوانات وحيد القرن الهندي في العالم، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

ومع انحسار المياه تدريجيًا في المتنزه، أفاد الحراس أن 6 من حيوانات وحيد القرن الهندي وعشرات الغزلان نفقت في الفيضانات.

وقال مسؤول كبير في كازيرانغا، لم يكن مخولاً بالحديث إلى وسائل الإعلام، "على الرغم من وجود أراضٍ مرتفعة لإيواء الحيوانات، إلا أنها تتحمل العبء الأكبر من الفيضانات الغزيرة التي أثرت على الحديقة".

وأشار رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما في بيان إلى أن الفيضانات "أصابت البشر والحيوانات على السواء"، لافتًا إلى أن عناصر محليين "عملوا على مدار الساعة لمساعدة الجميع".

وأضاف أن "منسوب المياه في نهر براهمابوترا وروافده أصبح، الآن، أقل من مستوى الخطر".

ومنذ منتصف مايو، أثّرت الفيضانات على أكثر من 1,8 مليون شخص في 3 آلاف قرية، وأودت بـ72 شخصًا، وفق هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام.

وتوفر الرياح الموسمية التي تضرب جنوب آسيا بين يونيو وسبتمبر فترة راحة من حرارة الصيف، وهي ضرورية لتجديد إمدادات المياه، ولكنها أيضاً مميتة وتسبب الكثير من الأضرار.

ويقول الخبراء إنه خلال الرياح الموسمية، تشيع الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسبب أضرارا كبيرة، وسط ازدياد وتيرتها مع تغير المناخ.

وتُشكّل حديقة كازيرانغا الوطنية موطنًا لثلثي حيوانات وحيد القرن الهندي في العالم، وهي من الأنواع المصنفة على أنها معرضة للخطر من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

كان هناك 2413 حيوانًا من نوع وحيد القرن هذا في العام 2018، وفق تعداد أُجري في ذلك العام.