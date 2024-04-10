بعد ظهوره الأخير.. جاكي شان لمعجبيه: لا تقلقوا (صورة)

طمأن النجم العالمي جاكي شان، معجبيه بشأن حالته الصحية، بعد المخاوف التي أبداها المعحبون حيال صورة نشرت للنجم ظهر فيها بشعر أبيض ولحية بيضاء.

وبمناسبة ذكرى ميلاده السبعين، قال شان على "إنستغرام"، إن "الكثير من الأصدقاء كانوا قلقين بشأن صحتي بعد أن ظهرت صورة لي بلحية بيضاء، أريد أن أستغل هذه الفرصة لإعلام الجميع، لا تقلقوا".

وأوضح النجم أن "الصورة مجرد مظهر لشخصية جديدة في أحدث أفلامي، تتطلب الشخصية مني أن أكون بشعر أبيض ولحية بيضاء وأن أبدو كبيراً في السن".