مقتل الطفل موسى ولاء.. جريمة تبكي العراق

لا شيء يغني عن الأم، وزوجة الأب لن تكون حنونة أبدا، دروس تعلمها الفتى العراقي الراحل موسى ولاء بعد تعرضه لتعذيب شديد على يد زوجة والده.

الطفل موسى، البالغ من العمر 7 أعوام، كان الاسم الأكثر تداولا في العراق بعد الكشف عن تفاصيل وفاته المحزنة، فجسده الصغير بدا وكأنه تعرض لتعذيب شديد، فلم يخلُ من الكدمات والطعنات العنيفة بالسكاكين وآثار الصعق بالكهرباء، لكن ما قضى عليه تناوله كيلوغراما كاملا من الملح مُجبرا بواسطة زوجة أبيه، لتنتهي حياته، وفق عائلته.

السلطات العراقية أعلنت القبض على الجانية ووضعها خلف القضبان، بانتظار انتهاء التحقيقات والإعلان عن تفاصيلها.