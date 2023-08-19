نتائج صادمة لتحليل مومياء رجل أوروبي بدائي

أظهر تحليل أجرى على جينوم مومياء جبال الألب "رجل الجليد" (أوتزي) أنه كان أسمر البشرة، وتسمح جيناته بإصابته بالسمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، والصلع.

وقال معهد الأنثروبولوجيا التطورية التابع لجمعية "ماكس بلانك" في بيان صحفي نشر في مجلة "سيل جينومز" إن النتائج غيرت تصور العلماء عن مظهر الإنسان الأوروبي الجنوبي القديم.

وأكد مدير معهد دراسات التاريخ البشري بجامعة جينا يوهانس كراوز أن "تحليل الجينوم أظهر لون عيون بنية داكنة، وميلًا إلى الصلع، وبشرة سمراء جدًا، عكس الصورة التي ظهرت له خلال عمليات إعادة بناء سابقة لمظهره، والتي كانت بعيون زرقاء، وبشرة فاتحة، وشعر كثيف".