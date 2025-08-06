وعكة صحية تؤجّل حفل محمد منير في العلمين

تعرّض الفنان الكبير محمد منير لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوص الطبية وتلقّي العلاج اللازم، فقد تقرّر مكوثه بالمستشفى لعدة أيام للاطمئنان على حالته الصحية تحت الملاحظة الطبية.

وقد أدّت الوعكة الصحية إلى تأجيل حفله الغنائي، الذي كان من المقرّر إقامته يوم 16 أغسطس/آب الجاري في مدينة العلمين، ما شكّل صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه الذين كانوا يترقّبون لقاءه في المدينة الساحلية.

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ونشر الفنان محمد منير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "أطمئن كل الجمهور والمحبين أنني بخير، بعد تعرضي لوعكة صحية، وأنا حالياً في مرحلة استكمال العلاج. ونظراً لهذا الظرف المرضي الطارئ، تقرّر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة، الذي كان مقرراً إقامته يوم 16 أغسطس المقبل. وخلال الأيام القادمة سأستكمل تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد، كما أستعد لإحياء الحفلات الغنائية".

أطمئن كل الجمهور والمحبين اني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية وحاليا في مرحلة استكمال العلاج ونظرا لهذا الظرف المرضي الطارئ... Posted by ‎Mohamed Mounir - محمد منير‎ on Wednesday, August 6, 2025

كما أعلنت شركة "تذكرتي" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تأجيل حفل الفنان محمد منير والفنان رامي جمال، وورد في منشورها: "سيتم تأجيل حفل الكينج محمد منير والفنان رامي جمال، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل. ألف سلامة للفنان محمد منير".

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تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد منير كان قد تعرّض في أواخر عام 2024 لعدة وعكات صحية متلاحقة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقّي العلاج، إذ أُدخل غرفة العناية المركزة أكثر من مرة، بعد إجراء فحوص أكدت حاجته للمتابعة الطبية الدقيقة، وفقاً لصحف محلية.

وفي نهاية أكتوبر من العام ذاته، أفادت تقارير إعلامية مصرية بأن محمد منير وصل إلى المستشفى وهو في حالة صحية حرجة أشبه بفقدان الوعي، دون قدرة على الحركة أو السيطرة على الأعصاب، ما استدعى وضعه تحت المراقبة الطبية الدقيقة لعدة أيام. وأكّدت مصادر إعلامية أن الأزمات الصحية التي يمر بها الفنان محمد منير باتت متكرّرة نتيجة التقدّم في السن.