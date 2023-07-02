تعرف على المورينغا.. فوائدها ونصائح استخدامها
أصبحنا نسمع كثيرا في الفترة الأخيرة عن شجرة المورينغا الهندية ومفعولها السحري على الجسم، وضجت المواقع لبيع العشبة والتعريف بفوائدها لما تتميّز به من خصائص طبّية وعلاجية بديلة.
أهم فوائد المورينغا
الوقاية من الإصابة بالسرطان
تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة وهي التي تحتوي عليها أوراق وجذور وبذور شجرة المورينغا والتي تقي الجسم من الإصابة بالسرطانات.
والجذور الحرة هي جزيئات تؤدّي إلى تلف الخلايا، وتسبّب شيخوختها وإصابتها بأمراض مزمنة.
علاج الالتهابات
تستطيع أوراق المورينغا تثبيط الإنزيمات والبروتينات المسببة للالتهابات في الجسم.
كما أن الالتهابات المتكررة من شأنها أن تتطوّر أحيانًا إلى أمراض مزمنة، مثل: السكري (Diabetes)، وأمراض القلب، والتهابات المفاصل المستمرة، وبالتالي فإنّ أوراق شجرة المورينجا قد تساعد في الوقاية من هذه الأمراض.
تخفّيض مستوى السكر في الدم
يؤدي تناول 7 غرام يوميا من مسحوق أوراق المورينغا طيلة ثلاثة أشهر أدّى إلى خفض مستوى سكّر الدم، وهو ما أثبتته إحدى الدراسات التي اشتملت على 30 امرأة؛ حيث انخفض مستوى السكر لديهن بمعدّل 13.5%.
تخفّيض مستويات الكوليسترول، وحماية القلب
تحتوي أوراق المورينغا على خصائص تجعلها محاربة للكوليسترول وداعمة في تخفيضه، وبالتالي وقاية القلب من الأمراض.
وهناك العديد من الأطعمة النباتية التي من شأنها أن تساهم في خفض مستوى الكولسترول بشكل فعال، منها بذور الكتان، والشوفان بالإضافة إلى اللوز وأوراق المورينجا.
حماية وتغذية البشرة والشعر
يُساهم زيت بذور المورينجا في تغذية الشعر والبشرة ويزيد من ترطيبهما، كما وُجد أن للزيت قدرة على المساعدة في معالجة قروح الجلد.
المساهمة في المحافظة على صحة الدماغ
تساهم أجزاء شجرة المورينجا في دعم صحة الدماغ، والقدرة الإدراكية المعرفية بفعل نشاطتها المضادة للأكسدة.
مقاومة مرض الزهايمر
مقاومة تنكّس الخلايا العصبية؛ بسبب احتواء أوراق المورينجا على نسب عالية من الفيتامينات.
تحسين وظائف الدماغ
تحسين إفراز النواقل العصبية، مثل: السيروتونين، والدوبامين، والنورأدرينالين، مؤديًّا بذلك إلى تحسين الذاكرة والمزاج.
محاربة القلق والاكتئاب والذهان
وهناك العديد من الملاحظات حول المورينجا التي يجب أخذها في عين الاعتبار وفقا لموقع "ويب طب":
- يمكن استهلاك المورينغا من خلال إضافة مسحوق أوراقها إلى العصير الذي تشربه أو عن طريق شربه ضمن الشاي كمنقوع، ستجد أنّ البودرة المنقوعة تتمتع بنكهة خفيفة.
- يفضل تجنب استهلاك مستخلص البذور؛ لأنّه يتمتّع بخواص سُمّيّة إلى حدّ ما، ووجد أن بودرة الأوراق آمنة للاستهلاك البشري حتّى لو كانت الجرعات أكبر من الحاجة.
- تؤدي المورينغا إلى تليين المعدة؛ لذا يُفضّل ألّا تتخطّى جرعتك اليومية مقدار نصف ملعقة إلى ملعقة من مسحوق الأوراق.