تعرف على المورينغا.. فوائدها ونصائح استخدامها

تخفّيض مستوى السكر في الدم

يؤدي تناول 7 غرام يوميا من مسحوق أوراق المورينغا طيلة ثلاثة أشهر أدّى إلى خفض مستوى سكّر الدم، وهو ما أثبتته إحدى الدراسات التي اشتملت على 30 امرأة؛ حيث انخفض مستوى السكر لديهن بمعدّل 13.5%.

تخفّيض مستويات الكوليسترول، وحماية القلب

تحتوي أوراق المورينغا على خصائص تجعلها محاربة للكوليسترول وداعمة في تخفيضه، وبالتالي وقاية القلب من الأمراض.

وهناك العديد من الأطعمة النباتية التي من شأنها أن تساهم في خفض مستوى الكولسترول بشكل فعال، منها بذور الكتان، والشوفان بالإضافة إلى اللوز وأوراق المورينجا.

حماية وتغذية البشرة والشعر

يُساهم زيت بذور المورينجا في تغذية الشعر والبشرة ويزيد من ترطيبهما، كما وُجد أن للزيت قدرة على المساعدة في معالجة قروح الجلد.

المساهمة في المحافظة على صحة الدماغ

تساهم أجزاء شجرة المورينجا في دعم صحة الدماغ، والقدرة الإدراكية المعرفية بفعل نشاطتها المضادة للأكسدة.

مقاومة مرض الزهايمر

مقاومة تنكّس الخلايا العصبية؛ بسبب احتواء أوراق المورينجا على نسب عالية من الفيتامينات.

تحسين وظائف الدماغ

تحسين إفراز النواقل العصبية، مثل: السيروتونين، والدوبامين، والنورأدرينالين، مؤديًّا بذلك إلى تحسين الذاكرة والمزاج.

محاربة القلق والاكتئاب والذهان