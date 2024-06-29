دراسة: لاعبو هذه الرياضة يتمتعون بوظيفة دماغية متفوقة

فوائد على وظائف المخ

وفي حين أظهرت الدراسات السابقة أن الرياضة والتدريب على المهارات يمكن أن يفيد وظائف المخ، إلا أن التأثيرات المحددة لتنس الطاولة لم تكن مفهومة بشكل جيد، في حين سعت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان هؤلاء الرياضيون يظهرون خصائص عصبية فريدة مرتبطة بقدراتهم المعرفية المتقدمة.

وشملت الدراسة 20 لاعب تنس طاولة، حصل كل منهم على أكثر من ست سنوات من التدريب، ومجموعة مراقبة مكونة من 21 طالبًا جامعيًا دون تدريب منهجي على المهارات الحركية.

وكانت كلتا المجموعتين متطابقتين من حيث العمر والجنس، بمتوسط عمر 22 عامًا، إذ تم إجراء فحوصات عالية الدقة للدماغ باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 7-Tesla لتقييم بنية الدماغ ونشاطه في كلا المجموعتين.

وركز الباحثون على مجالين، الاتصال الوظيفي الذي يستكشف التواصل بين مناطق الدماغ، وسلامة المادة البيضاء، ما يدل على صحة مسارات الاتصال في الدماغ، وكشفت النتائج أن لاعبي تنس الطاولة أظهروا تحسينات كبيرة في بنية الدماغ ووظيفته مقارنة بغير الرياضيين.