خطوط مرورية "معوجة" تثير السخرية في بريطانيا.. ما القصة؟

اضطر مقاولو المجلس في إحدى قرى نورفولك البريطانية لإعادة طلاء الخطوط الصفراء المزدوجة بعد أن ظهرت بشكل ملتو ومشوّه في المرة الأولى، ما أثار سخرية السكان المحليين.

وكانت الخطوط رُسمت في أولد هانستانتون قبل بدء عطلة الصيف وفقًا لصحيفة "ميرور"، بهدف منع الزوار من التوقف العشوائي، لكن التنفيذ الرديء أفسد الغرض وأثار الانتقادات.

وأثارت الخطوط الصفراء استياء السكان، بعد أن ظهرت ملتوية، وامتدت إلى مداخل المنازل وحتى ممتلكات خاصة.

وأكد رئيس مجلس الأبرشية، نيك إيستويل، أن القرويين وافقوا على فرض القيود للحد من فوضى السيارات السياحية، خاصة مع محاولة المصطافين تجنب رسوم المواقف. لكنه أقر بأن التنفيذ جاء "دون المستوى".

وأشار إلى أن شركة الطرق اعترفت بسوء أداء المقاول في شارعَي Sea Lane وWaterworks Road، ووعدت بإعادة رسم الخطوط فورًا.

كما أكد مجلس مقاطعة نورفولك أن الأعمال لم تُنفذ حسب المعايير، وسيتم إصلاحها مجانًا على نفقة المقاول.