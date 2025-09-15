الذكاء الاصطناعي يكشف "مشاعر مكبوتة" لدى آيتن عامر.. ماذا حدث؟

كشفت صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي "مشاعر مكبوتة" من الحنين والشعور الجارف بالفقد لدى الفنانة المصرية آيتن عامر، حيث أطلقت لنفسها العنان وتحدثت لأول مرة بشكل متعمّق وشامل حول ما سبق و"كبتته" على مدار سنوات طويلة.

الصورة تجمع الفنانة مع والدها الراحل وشاركتها آيتن مع متابعيها عبر صفحتها على "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها بمجرد أن تأملت الصورة التي أعدها لها فريقها الخاص بالسوشيال ميديا، لم تتمالك مشاعرها أو ذكرياتها وقررت أن تتحدث لأول مرة عن مشاعر قديمة سلبية.

وتوجهت آيتن عامر برسالة مؤثرة ومطوّلة إلى والدها ذكرت فيها أنها "زعلانة" منه بسبب بعض المواقف السلبية، لكن المؤكد أنها "تفتقده بقوة كحماية وكسند لها حيث اعتادت أن تهرع إليه في الأزمات التي باتت تحاصرها الآن بقوة"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن بداخلها "وجعاً كبيراً"، وأن الآخرين اعتادوا رؤيتها وهى قوية تخوض معاركها بنفسها، لافتة إلى أنها تشعر الآن بالإرهاق وترغب في الحصول على استراحة محارب حيث ملّت المعارك والأزمات والصدمات.

واختتمت منشورها بالاعتذار إلى متابعيها بسبب طول المنشور، موضحة أنها كانت بحاجة إلى "الفضفضة" خاصة أنها تتحدث للمرة الأولى في أمور مختزنة بداخلها.

وسبق أن هاجم مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب، طليقته الفنانة آيتن عامر، إثر منعه ووالديه من رؤية أبنائه، بحسب بلاغات ومحاضر واتهامات متبادلة بينهما وصلت إلى أروقة المحاكم، إلا أنهما تصالحا وأغلقا كل هذه الملفات في شهر يونيو الماضي.