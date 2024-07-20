ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على شخص نشر صورًا خاصة للفنانة راندا البحيري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت الفنانة البحيري تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت تتهم خلاله شخصًا مجهولًا يدير عددًا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية بالإساءة إليها، من خلال توجيه عبارات لها تعد سبًا وقذفًا بهدف التشهير بها، ونشر صورًا خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتحركت إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية للكشف عن هوية المبلغ ضده، ومن خلال التقنيات التكنولوجية تم تحديد هوية المتهم، وهو شاب يدعى "ثناء.س.ع"، وهو عاطل عن العمل، ومقيم بمركز مغاغة بالمنيا، بصعيد مصر.

وألقت السلطات القبض على المتهم بعدما حدّدت هويته وعنوانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وعرضه على النيابة العامة.

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممتزجة بكلمات التعاطف معها والقلق عليها، بعد ظهورها بوزن زائد و"دموع" لم تستطع السيطرة عليها، مع أعراض حزن واكتئاب في برنامج تلفزيوني، وحديثها عن "مؤامرة خفية" تتعرَّض لها منذ سنوات على يد شخص لم تُفصح عن هويته.

وتحدثت البحيري عن شخص يستهدفها منذ 12 عامًا حتى يبعدها عن تنفيذ أي أعمال فنية جديدة، وهو ما نجح فيه أخيرًا، مشيرة إلى أنها استمعت بنفسها إلى نماذج من مكالمات ورسائل صوتية ونصية يتواصل فيها هذا الشخص مع فريق الإنتاج ومساعدي المخرج؛ من أجل استبعادها عن هذا العمل أو ذاك.